ГТК пообещал белорусам «более прогрессивную» систему регистрации в электронной очереди на границах - «Без заезда на площадку»
Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский пообещал белорусам "более прогрессивную" систему регистрации транспортных средств в электронной очереди на границах. Речь идёт об удаленной регистрации автотранспорта.
После доклада у Президента 15 сентября Орловский сообщил, что над создание самой системы электронной очереди на границе работали несколько лет, а теперь её планируют усовершенствовать.
“Мы рассматриваем возможность создания еще более прогрессивной системы - удаленная регистрация без заезда на площадку. Сейчас мы прорабатываем эту возможность с заинтересованными государственными органами. Я надеюсь, что такую систему мы построим”, - процитировало главу ГТК госагентство БЕЛТА.
Орловский сообщил, что в настоящее время заканчивается строительство двух крупных площадок вблизи границы со странами ЕС:
- площадка на 800 машиномест для грузовых авто у пункта пропуска “Козловичи” (сопредельный польский КПП “Кукурыки”), сдача запланирована на январь 2026 года;
- площадка перед пунктом пропуска “Варшавский мост” (“Брест-Тересполь”), который планируется сдать уже в декабре 2025 года.
Именного последний глава ГТК назвал “самым напряженным местом” для белорусских таможенников. На этом участке границы, по его словам, в последние два месяца время ожидания в очередях достигало 8-10 дней.
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