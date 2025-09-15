ГТК пообещал белорусам «более прогрессивную» систему регистрации в электронной очереди на границах - «Без заезда на площадку»

Опубликовано: 15.09.2025 15:56 , Обновлено: 15.09.2025

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский пообещал белорусам "более прогрессивную" систему регистрации транспортных средств в электронной очереди на границах. Речь идёт об удаленной регистрации автотранспорта.

После доклада у Президента 15 сентября Орловский сообщил, что над создание самой системы электронной очереди на границе работали несколько лет, а теперь её планируют усовершенствовать.

“Мы рассматриваем возможность создания еще более прогрессивной системы - удаленная регистрация без заезда на площадку. Сейчас мы прорабатываем эту возможность с заинтересованными государственными органами. Я надеюсь, что такую систему мы построим”, - процитировало главу ГТК госагентство БЕЛТА.

Орловский сообщил, что в настоящее время заканчивается строительство двух крупных площадок вблизи границы со странами ЕС:

площадка на 800 машиномест для грузовых авто у пункта пропуска “Козловичи” (сопредельный польский КПП “Кукурыки”), сдача запланирована на январь 2026 года;

площадка перед пунктом пропуска “Варшавский мост” (“Брест-Тересполь”), который планируется сдать уже в декабре 2025 года.

Именного последний глава ГТК назвал “самым напряженным местом” для белорусских таможенников. На этом участке границы, по его словам, в последние два месяца время ожидания в очередях достигало 8-10 дней.

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