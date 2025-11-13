ГТК Беларуси пригрозил штрафом до 4200 рублей сотням литовских водителей

Опубликовано: 13.11.2025 10:55 , Обновлено: 13.11.2025

Государственный таможенный комитет (ГТК) пригрозил штрафами водителям сотен литовских грузовиков, которые до сих пор не перегнали свои транспортные средства на специально оборудованные и охраняемые стоянки. По подсчётам ведомства, таких на сегодняшний день - более 220 фур.

По данным ГТК, водители 1045 большегрузов, застрявших на территории Беларуси после закрытия литовских КПП на границе, откликнулись на требование таможенных органов и перегнали свои грузовики на специально оборудованные площадки:

в «Берестовице» - 429 фур;

в «Беняконях» - 166 фур;

в «Котловке» - 348 фур;

в «Каменном Логе» - 102 фуры.

Однако больше двух сотен требования ГТК не выполнили, причём порядка 140 из них остаются стоять на обочинах дорог вблизи белорусских пунктов пропуска. В настоящее время таможенники совместно с МВД пытаются разыскать их водителей, чтобы отогнать грузовики в специально выделенное для них место.

“В отношении водителей литовских перевозчиков, умышленно не исполняющих выставленное белорусской таможней обязательство по прибытию в установленные сроки в специальные места, будут применены меры административного взыскания в максимальном размере”, - предупредили в ГТК.

В ведомстве пояснили, что водителей фур могут привлечь по статье 24.3 КоАП Беларуси. За “неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий” она предполагает наказание в виде штрафа от 2 до 100 базовых величин (то есть до 4200 рублей сегодня) или общественные работы или административный арест.

Кстати, водителям, которые перегнали свои грузовики на специально оборудованные стоянки, разрешается покинуть территорию Беларуси.

При этом в Министерстве иностранных дел Беларуси, как ранее сообщал Telegraf.news, пообещали оказать “необходимое содействие” тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Беларуси.

Минск распорядился свезти все литовские фуры в одно место. А что с водителями?