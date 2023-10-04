ГТК Беларуси показали «спецмероприятия» с досмотром авто на трассе М1. Кому пригрозили штрафом в 1110 рублей?

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Опубликовано: 04.10.2023 12:38 , Обновлено: 04.10.2023

Государственный таможенный комитет Беларуси опубликовал видео с очередного "спецмероприятия", которое проводили брестские таможенники. В ведомстве показали видео, как в ходе рейдов останавливали машины белорусов на трассе М-1. Некоторым водителям теперь грозит внушительный штраф - до 30 базовых величин (1110 рублей на сегодня).

Целью “спецмероприятий” стали автомобили с коммерческими партиями товаров, которые пытались незаконно вывезти из Беларуси в Россию без уплаты таможенных платежей. Их останавливали прямо на трассе и проводили досмотр.

“Предприимчивые “бизнесмены” собирали эти товары на территории Беларуси частями, организовав их ввоз в страну третьими лицами под видом товаров для личного пользования. Использование такой схемы актуально с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, которые необходимо было бы уплатить при перемещении товаров целыми партиями”, - рассказали в ГТК.

Сотрудники таможни изъяли в общей сложности около 2,5 тыс. единиц бытовой техники, брендовой одежды и обуви, оригинальных автозапчастей и автохимии, продуктов питания, акустических систем, строительного электроинструмента, сантехники и других товаров. По оценке ведомства, общая стоимость товаров, которые пытались незаконно вывезти нарушители, превысила 730 тыс. рублей.

В отношении нарушителей брестская таможня уже начала административные процессы: по части 2 статьи 15.1 КоАП Республики Беларусь им грозит штраф до 30 базовых величин (1110 рублей) с конфискацией товаров за «перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля».

Такой же штраф предусмотрен по статье 13.12 КоАП Республики Беларусь за “нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров” (для индивидуального предприниматели или юрлица размер штрафа может достигать до 50% от стоимости незаконно ввезенных в страну товаров).

Отметим, что это уже не первый подобный случай, когда таможенники проводят “спецмероприятия”, останавливая автомобили белорусов прямо на трассах страны, из чего можно сделать вывод о том, что такие рейды для ГТК уже стали регулярными, и водителям следует это учитывать.

Штраф до 3700 руб. В ГТК показали, как досматривают авто белорусов на трассах страны. Что ищут?