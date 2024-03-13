Гродненцу на электроскутере выписали штраф за отсутствие водительских прав. А они нужны?

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Опубликовано: 13.03.2024 10:52 , Обновлено: 13.03.2024

Гродненские инспекторы ГАИ на днях привлекли к административной ответственности местного жителя на электроскутере. Причем протокол на мужчину составили за... езду без водительских прав. Мужчина, которому теперь грозит штраф до 20 базовых величин (сегодня это 800 рублей), с таким исходом встречи с ГАИ не согласился, ведь по закону электроскутеры относятся к средствам персональной мобильности. Попытались разобраться, кто прав в этой ситуации и когда всё же нужны права.

О ситуации со штрафом за езду без прав на электроскутере в Гродно рассказал один из читателей местного портала Newgrodno.by. По словам мужчины, внимание инспекторов он привлёк, когда переезжал дорогу на одном из регулируемых пешеходных переходов. Остановив его для проверки документов, инспекторы потребовали от мужчины водительские права, а когда выяснилось, что таковых тот не имеет, составили на него административный протокол.

[info_b]Согласно действующим ПДД, за вождение без права управления транспортным средством в Беларуси предусмотрен:

штраф от 5 до 20 базовых величин (от 200 до 800 рублей сегодня) при первом нарушении,

штраф от 20 до 50 базовых (от 800 до 2000 рублей) или общественные работы, или административный арест при повторном нарушении в течение года.[/info_b]

По словам мужчины, инспекторы назвали его скутер мопедом и заявили, что “на такой технике в принципе запрещено ездить без прав”. Однако он настаивает на том, что его техника является средством персональной мобильности, а следовательно, водительских прав для неё не требуется.

Фото: newgrodno.by

Для какого электроскутера нужны права?

Дело в том, что однозначно определить “на глаз” относится ли ваша техника к средству персональной мобильности (СПМ) получается далеко не всегда. Визуально транспорт гродненца (он предоставил редакции фото) можно отнести к мопеду.

[info_b]Согласно действующим Правилам дорожного движения, в Беларуси под мопедом понимается двух- или трехколесное механическое транспортное средство, соответствующее двух важным параметрам:

оно приводится в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров (в случае двигателя внутреннего сгорания) или электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и не более 4 кВт,

и имеет максимальную конструктивную скорость движения, определенную его техническими характеристиками, не более 50 км/ч.

К ним также приравнивают другие механические транспортные средства с такими же характеристиками.[/info_b]

На это указали и в ГАИ, где прокомментировали ситуацию. Там обратили внимание на специфическую конструкцию мотоциклетного типа, наличие указателей поворота и прочие особенности транспортного средства и предположили, что указанная техника не относится к средствам персональной мобильности в том числе и по мощности двигателя. Именно на технические характеристики (объём двигателя и максимальную скорость) и рекомендуют специалисты обращать внимание при покупке СПМ. Ведь в том случае, когда оно подпадает под определение мопеда, для передвижения на подобном электросамокате нужны и водительское удостоверение, и страховка, и госрегистрация, и даже техосмотр.

И всё это при том, что в пункте 2.60-1 Общих положений ПДД прописано, что электросамокат (а также гироскутер, сигвей, моноколесо и т.п.) относится к СПМ и согласно статье 2.46 ПДД, водители таких средств приравниваются к пешеходам и поэтому не нуждаются в водительском удостоверении. При этом пользоваться ими можно только с 14 лет, а ездить - со скорость до 25 км/ч, не выезжая на проезжую часть.

Отметим, что это далеко не первая подобная ситуация в Беларуси, когда конструкция СПМ вызывает сомнения у инспекторов ГАИ. Прошлой весной похожий случай произошёл в Слониме Гродненской области, где мужчину также оштрафовали за езду без прав на электросамокате.

Белоруса оштрафовали за езду без прав на электросамокате. Что происходит?