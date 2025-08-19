ГПК предупредил об остановке одного из КПП на границе с Литвой

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Опубликовано: 19.08.2025 14:59 , Обновлено: 19.08.2025

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) днём 19 августа предупредил о прекращении оформления автомобилей и физических лиц в одном из пунктов пропуска на границе с Литвой. Оформление документов прекратили и на въезд, и на выезд из страны. В ведомстве назвали причину.

Пропускать автомобили и физлиц в обоих направлениях прекратили сотрудники погранперехода “Каменный Лог” (сопредельный литовский “Мядининкай”). Оформлять документы перестали в 11:30 во вторник, 19 августа.

Причиной временной остановки в работе КПП назвали необходимость настройки программного обеспечения. Как долго она продлится, в ведомстве не уточнили, пообещав сообщить о завершении работ дополнительно.

Обновлено В 14:54 в пресс-службе ГПК сообщили о возобновлении работы КПП. Настройку программного обеспечения белорусская сторона проводила в общей сложности почти 3 часа: с 11:30 до 14:15.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Государственный пограничный комитет Беларуси обвинил польских пограничников в «саботаже». Именно на польских коллег белорусские пограничники возложили ответственность за многотысячные очереди из легковых и грузовых автомобилей, образовавшихся за последнюю неделю на границе с ЕС. В ГПК заявили, что сопредельные стороны изо дня в день не выполняют “нормы пропуска” транспорта.

ГПК Беларуси обвинил польских пограничников в «саботаже». Сколько дней очередь?