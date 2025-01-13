Госстандарт Беларуси запретил пять «незамерзаек», потому что замерзают

Опубликовано: 13.01.2025 09:29 , Обновлено: 13.01.2025

Госстандарт Беларуси запретил продажу пяти марок стеклоомывающих жидкостей, которые, как выяснилось, не соответствуют заявленным характеристикам. Как показали проверки, так называемые «незамерзайки» замерзают при температурах, которые выше, чем указано на упаковке.

Список запрещённых жидкостей:

«SKYLUX ice crusher −30C» — заявлена морозостойкость до −30°С, а по факту замерзает при −12°С; также в составе обнаружен метиловый спирт, не заявленный в маркировке.

«NORDIX WINTER −30» — заявлена морозостойкость до −30°С, замерзает при −9°С, также содержит метиловый спирт.

«SIBIRIA −20» — заявлена морозостойкость до −20°С, на самом деле замерзает при −15°С.

«Frozen Way» −30 — заявлена морозостойкость до −30°С, а по факту замерзает при −13°С, также содержит метиловый спирт.

«Зима −20°С» A3 AUTOTECH — заявлена морозостойкость до −20°С, замерзает при −9,5°С — −10°С.

Во всех случаях производители умышленно указали на этикетках свойства, не соответствующие действительности, что является «нарушением норм договора о Евразийском экономическом союзе», [link href=“https://t.me/gosstandartby” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Госстандарт в тг-канале “Качество и безопасность”. Кроме того, в некоторых образцах обнаружен незаявленный в маркировке метиловый спирт. Кстати говоря, объёмная доля метилового спирта в Беларуси не должна превышать 0,05 %, тогда как в некоторых образцах специалисты обнаружили концентрации более 0,7 и даже 1,0%.

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