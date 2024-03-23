Госавтоинспекция предупредила об усиленном контроле на дорогах. Где и что будут проверять?

Опубликовано: 23.03.2024 20:49 , Обновлено: 24.03.2024

Столичная ГАИ предупредила белорусов о рейдовых мероприятиях на дорогах в период весенних каникул. Усиленный контроль продлится до 3 апреля.

В Госавтоинспекции сообщили об усилении контроля вблизи школ, прилегающих к проезжей части. Сотрудники ГАИ пообещали следить не только за пешеходами-школьниками, но и за автомобилистами. Данная мера направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили телеграм-канале Минского ГАИ.

Также, в ведомстве призвали автомобилистов следить за сроком действия своих водительских удостоверений, т.к. случаи просрочек участились.

В ведомстве напомнили, что с истечением срока действия водительского удостоверения лицо не имеет права управлять автомобилем. В ГАИ призвали своевременно осуществлять замену водительских прав и напомнили санкциях, которая предусмотрена за нарушение этого правила.

“Управление транспортным средством, не имея права управления, а также передача управления водителю без такого права влечет ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом до 50 базовых величин, либо общественными работами, или административным арестом.

Неоднократное управление транспортным средством, не имея права управления, влечет уголовную ответственность”, — рассказали в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

[info_b]Для обмена водительского удостоверения необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением. При этом необходимо иметь документ удостоверяющий личность, старое водительское удостоверение, медицинскую справку о состоянии здоровья и документ об оплате услуги.[/info_b]

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