"Гордорстрой" назвал новые сроки строительства в Минске всеми ожидаемого моста

Опубликовано: 04.11.2025 15:53 , Обновлено: 04.11.2025

Директор «Гордорстроя» Сергей Панев заявил, что до конца 2025 года планируется начало монтажных работ на участке, где должен появиться мост через железную дорогу, соединяющий улицы Тимирязева и Колесникова.

«На сегодняшний день мы заканчиваем разработку проектно-сметной документации и планируем, что к концу года приступим к строительно-монтажным работам», – пообещал Сергей Панев.

По его словам, этот проект станет «негласным» началом строительства так называемого третьего кольца Минска - сети улиц, мостов и дорог, которые помогут разгрузить транспортные потоки в столице Беларуси. Причем третье кольцо должно обеспечить возможность выхода на центральный проспект Независимости.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Минска изначально планировали начать строительство путепровода над железной дорогой, который соединит Центральный и Фрунзенский районы столицы, в первом квартале 2026 года. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев.

«Гордорстрой» объявил, когда в Минске начнут строить ещё один мост через железную дорогу