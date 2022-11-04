Головченко рассказал, какие и где отремонтируют дороги в Беларуси

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Опубликовано: 04.11.2022 15:32 , Обновлено: 04.11.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4 ноября заявил, будучи в Гродно на открытии новой транспортной развязки, что государство отремонтирует все дороги, которые были внесены в план.

“У нас есть обязательства перед страной и перед гражданами, как по строительству, так и по реконструкции, капитальному ремонту дорог”, - признался глава правительства.

Новость Телеграф

Роман Головченко утверждает, что в 2022 году было реконструировано порядка 800 километров дорог республиканского значения, и 1400 км местного значения.

Премьер похвалился, что Совмин в “непростых условиях” выделил дополнительно финансирование на ремонт сети дорог как вне городов, так и улиц. “Там где она действительно была в плохом состоянии”, - уточнил чиновник, на всякий случай.

Роман Головченко также пообещал отремонтировать “большое количество погонных метров” мостов.

Подробнее, какие дороги ремонтируют или планируют, смотрите на видео.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси в эту пятилетку с 2021 по 2025 годы уйдут от строительства новых дорог, чтобы сосредоточиться на ремонте покрытий. Такой подход предусматривает государственная программа “Дороги Беларуси”, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По словам начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Александра Головнева, качество белорусских дорог снижается, ежегодно значительно увеличиваются объемы ямочного ремонта.

Новость Телеграф