Головченко потребовал сказать реальные сроки создания белорусского электромобиля

Опубликовано: 25.01.2023 13:35 , Обновлено: 25.01.2023

Премьер-министр Роман Головченко 25 января потребовал определить реальные сроки создания белорусского легкового электромобиля.

По его словам, предварительной работы сделали уже «много».

Головченко похвалился «существенными результатами» в грузовом и грузопассажирском электротранспорте. А именно опытными образцами.

А в сфере легкового электротранспорта, заявил Головченко, провели «большую научно-исследовательскую работу, создали значительное количество элементов силовой установки, электрооборудования, тяговых устройств».

Тем не менее премьер подчеркнул, что сейчас все это нужно «собрать вместе и выйти на концептуальные решения» по созданию белорусского электромобиля.

Напомним, что в сентябре 2022 года ученые Академии наук показали электрокабриолет без крыши, способный разогнаться до 120 км в час. Там утверждают, что практически вся электроника собственного производства.

Позже глава Национальной академии Наук (НАН) Владимир Гусаков заявил, что стоимость белорусского электромобиля не должна превышать $20-25 тыс.