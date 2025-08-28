Глава Брестчины назвал 2 категории водителей, к которым «надо жёстче подходить»

Опубликовано: 28.08.2025 20:52 , Обновлено: 08.09.2025

Председатель Брестского облисполкома Пётр Пархомчик призвал «жёстче подходить» к двум категориям водителей из-за «тревожной ситуации» с ростом погибших в авариях. Это заявление он сделал на заседании облисполкома, посвящённом безопасности на дорогах.

Глава региона заявил о необходимости профилактики гибели людей и призвал более эффективно использовать камеры фотофиксации, сообщило госагентство БелТА.

«Надо жёстче подходить к „лётчикам“ на дорогах и к тем, кто ездит без техосмотра», — предложил Пархомчик.

Это заявление прозвучало на фоне озвученной на совещании статистики. Согласно источнику, несмотря на общее снижение числа ДТП в Брестской области почти на 11%, количество погибших в них с начала года выросло на 18,4%.

Чтобы переломить тенденцию, на заседании обсуждали конкретные инженерные решения. В частности, для трассы М-1/Е30 предложено увеличить протяжённость барьерных ограждений . Как сообщил замначальника УВД Виталий Козлов, сейчас отбойники есть лишь на 69 из более чем 250 км трассы в границах области.

Кроме того, для борьбы с ДТП из-за сна за рулём на трассе М-1 предлагают наносить шумовые полосы , которые должны «тонизировать состояние водителей». Также прозвучала рекомендация крупным транспортным предприятиям внедрять специальные браслеты , отслеживающие пульс дальнобойщиков.

Обсуждение мер безопасности на главной транзитной артерии страны прошло на фоне недавней крупной аварии. На днях под Ивацевичами произошло столкновение двух легковых автомобилей и большегруза. Погибли 5 человек.

Под Ивацевичами на трассе М-1 пять человек погибли в ДТП