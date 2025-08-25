Под Ивацевичами на трассе М-1 пять человек погибли в ДТП

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Опубликовано: 25.08.2025 18:07 , Обновлено: 25.08.2025

Пять человек погибли и один ребёнок госпитализирован в результате крупной аварии в Брестской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

ДТП произошло сегодня около 16:30 на трассе М-1 (Брест — Минск — граница РФ) в Ивацевичском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen и грузовиком MAN.

В результате аварии погибли пять человек: двое из BMW и трое из Volkswagen. Один ребёнок с травмами доставлен в больницу.

Фото: t.me/skgovby

В МВД сообщили, что по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова на место происшествия выехал его первый заместитель Юрий Назаренко. Детали происшествия уточняются.

[obnovleno_b]В Следственном комитете уточнили подробности аварии. По данным следствия, авария произошла вблизи деревни Чемелы. Водитель BMW совершил лобовое столкновение с Volkswagen, после чего в них врезался тягач MAN.

Известно, что в Volkswagen погибла семья. Единственный выживший в этой машине — ребёнок — находится в больнице. Также погибли двое мужчин, находившихся в BMW.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи из центрального аппарата СК и областного управления.[/obnovleno_b] [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?from=mapframe&l=trf%2Ctrfe&ll=25.602129%2C52.836690&source=mapframe&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=10.6” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content