"Гласный, негласный и смешанный контроль" — В ГАИ Беларуси объявили о рейдах не только на автомобилистов

Опубликовано: 02.04.2024 09:23 , Обновлено: 02.04.2024

Госавтоинспекция Витебского облисполкома объявила о проведении рейдов на территории области с 1 по 10 апреля. Пристальное внимание сотрудники ДПС вместе с представителями инспекции Гостехнадзора обратят на самоходные машины и тракторы. Кроме того, в ГАИ объявили об особом наблюдении за мотоциклистами.

Как рассказали в ведомстве, во время проверки тракторов и самоходных машин сотрудники ДПС уделят внимание:

исправности внешних световых приборов сельскохозяйственной техники;

наличию проблесковых маячков оранжевого цвета;

светоотражающим элементам;

исправности навесного оборудования.

“При необходимости сотрудники ГАИ обеспечат передвижение крупногабаритной сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования из пунктов стоянки к местам проведения полевых работ и обратно”, — отметили в ГАИ Витебской области.

Кроме того, по всей стране сотрудники ДПС организовали отработки насёленных пунктов и прилегающих к ним автодорог, в центре которых — мотоциклисты. В ведомстве отметили, что “применяется гласный, негласный и смешанный контроль”, в том числе с использованием служебного мототранспорта.

Наиболее распространенными нарушениями в ГАИ назвали:

превышение скорости;

пренебрежение правилами маневрирования;

передвижение без мотошлемов;

управление мотоциклом без прав или в состоянии опьянения;

перевозка пассажиров сверх допустимого количества;

перевозка пассажиров в нетрезвом виде на заднем сидении мотоцикла.

“Ежегодно в начале мотосезона происходит резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклистов. В настоящий момент зафиксировано 15 подобных происшествий, в которых 3 человека погибли, 16 получили травмы”, — подчеркнул заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети опубликовали видео, где водитель из Гомельской области нарушил сразу несколько правил ПДД. Ролик заметили в Госавтоинспекции, нашли водителя и выписали ему пять протоколов. За что?

ГАИ нашла водителя из ролика в интернете и выписала ему 5 протоколов. За что?