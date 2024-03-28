ГАИ нашла водителя из ролика в интернете и выписала ему 5 протоколов. За что?

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Опубликовано: 28.03.2024 18:17 , Обновлено: 28.03.2024

На днях в Сети опубликовали видео, где водитель из Гомельской области нарушил сразу несколько правил ПДД. Ролик заметили в Госавтоинспекции, нашли водителя и выписали ему пять протоколов.

За рулём Volkswagen Passat был 31-летний житель Мозыря. После изучения записи видеорегистратора правоохранители выявили «сразу пять нарушений ПДД», рассказали в Гомельской госавтоинспекции.

«…Водитель пересёк двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу, после чего повернул налево на красный сигнал светофора, чем создал аварийную обстановку для других водителей. К тому же, мужчина вёз на коленях своего двухлетнего малыша, пояснив, что в детском кресле он сильно капризничает», — сообщили в ГАИ.

В итоге на злостного нарушителя составили пять административных материалов. Водитель привлечён к ответственности в виде штрафа с лишением права управления. В ГАИ подчеркнули: в данном случае это самый благополучный исход событий.

Ранее писал, что в УВД Гродненского облисполкома рассказали о необычном случае, который произошёл в Сморгонском районе. Женщина пригнала домой к мастеру машину для ремонта, а он воспользовался ситуацией и отправился колесить по городу. Пьяный.

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