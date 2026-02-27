Генпрокуратура Беларуси взялась за распространенную проблему ЖКХ, мешающую и водителям, и пешеходам

Опубликовано: 27.02.2026 10:55 , Обновлено: 27.02.2026

Генпрокуратура Беларуси взялась за распространенную проблему, на которую этой зимой часто жаловались как автомобилисты, так и пешеходы. Речь о снежных отвалах, которые нередко оставались на обочинах после расчистки снега коммунальными и дорожными службами.

На эту и другие проблемы, связанные с работой коммунальных и дорожных служб в зимний период, пожаловались прокурорские работники руководству Гомельского областного исполнительного комитета. Согласно обобщенной информационной записке, направленной областным властям, по итогам прокурорских проверок в регионе были внесены 9 представлений и 57 предписаний, в местные исполнительные и распорядительные органы направлены 5 информационных записок.

В ведомстве заявили, что в большинстве случаев коммунальные службы и дорожники оперативно реагировали на изменения погоды и вовремя проводили обработку дорог противогололедными средствами, а также расчищали основные автомагистрали. Но в отдельных районах случались и провалы. В прокуратуре привели самые вопиющие и самые распространённые проблемы за январь-февраль 2026 года.

Так, руководство Мозыря отчитали за то, что до зимы их коммунальные службы не разработали конкретные маршруты движения уборочной техники. В результате, когда зарядили снегопады, вместо чистых дорог и тротуаров горожане получили огромные снежные валы на обочинах. В некоторых случаях, как показали проверки, они занимали в ширину более метра, блокируя пешеходные переходы и “съедая” места для стоянки транспортных средств.

В некоторых районах региона возникли проблемы со спецплощадками для складирования снега. Так, в Чечерском районе в самые снегопады не расчищали подъездные пути к такой площадке, из-за чего снег туда вывозить было невозможно. А в Жлобинском районе у прокурорских работников возникли претензии к документам на временные площадки для снега. От районных властей потребовали оборудовать две такие площадки, причём обязательно - с асфальтным покрытием, как того требует законодательство.

Ещё одной проблемой, на которую указали в Генпрокуратуре, это стихийные горки, на которых дети катались в непосредственной близости от проезжей части или у водоёмов. Такие факты факты, в частности, зафиксированы в Речицком и Петриковском районах. А в самом райцентре - Гомеле - у прокуратуры возникли претензии к коммунальщикам из-за несвоевременной очистки крыш и фасадов зданий от снега, наледи и сосулек.

Напомним, на снег, лежащий глыбами вдоль проезжей части дорог, на прошлой неделе публично пожаловался Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он распорядился, чтобы дорожные службы по всей стране предприняли ряд мер, которые, по его мнению, уберегут дороги от дальнейшего разрушения из-за погоды. «Надо мобилизоваться», — призвал он чиновников на совещании по ситуации в экономике, говоря о состоянии дорог.

Лукашенко дал срочное указание дорожникам: «Неужели не знают?»