Geely отозвала 18 тыс. седанов Emgrand в России. Какую проблему нашли?

Опубликовано: 19.09.2025 11:27 , Обновлено: 19.09.2025

Официальный представитель компании Geely в России, «Джили-моторс», объявил об отзыве 17 736 автомобилей Geely Emgrand. Об этом сообщил Росстандарт 19 сентября.

Согласно сообщению, отзыву подлежат седаны, проданные с 1 ноября 2023 года и по настоящее время.

Причиной в компании назвали некорректную работу клапана вентиляции в крышке топливного бака, которую заметили в некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1).

“При определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе. Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его”, — пояснили в Росстандарте.

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Теперь все отозванные машины планируют проверить и заменить крышку заливной горловины топливного бака. Кроме того, должны протестировать и систему вентиляции, а также состояния топливного бака.

Всем владельцам машин, попадающих под отзыв, должны разослать сообщения или позвонить по телефону. Они также могут узнать о необходимости пригнать свою Geely в дилерские центры самостоятельно, по VIN-коду.

Ранее Telegraf.news писал, что завод «БЕЛДЖИ» в Борисове, который выпускает автомобили марки Geely и Belgee, отказался от серийного производства модели BELGEE eX50, которая позиционировалась производителем как «первый белорусский электромобиль». Директор предприятия Геннадий Свидерский назвал запуск этой серии «слишком дорогим» и рассказал, какие автоновинки в ближайшее время всё же стоит ждать белорусам.

«БЕЛДЖИ» отказался от выпуска «слишком дорогого» первого белорусского электромобиля