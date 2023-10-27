Где в Беларуси запланировали "фильтрацию" водителей? В ГАИ назвали трассы, которые "массированно" отработают 27-29 октября

Опубликовано: 27.10.2023 12:57 , Обновлено: 27.10.2023

В Госавтоинспекциях белорусских областей пообещали, что 27-29 октября не собираются отдыхать и пообещали усиленный контроль на некоторых трассах республиканского и международного значения. Где и что ждать?

В Гомельской области ГАИ пообещала с 27 по 29 октября массированную отработку автодорог республиканского назначения Р31 (Бобруйск - Мозырь - граница Украины) и Р30 (Гомель - Ветка - Чечерск - Ямно).

В планах Гомельской Госавтоиспекции: гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе На автомобилях без характерной расцветки.

А вот Витебской области ГАИ решила “отработать” трассу М-3 (Минск- Витебск) в Бешенковичском, Докшицком, Витебском и Лепельском районах с 27 по 28 октября.

Ловить будут все, но усиленное внимание уделять “уязвимым” участника дорожного движения (пешеходам, например), а ещё пьяным водителям.

Тем временем, в Гродненской ГАИ признались, что устроили на дорогах “фильтр” без предупреждения. Улов составил - 90 зафиксированных административных правонарушений. Проверяли все: наличие техосмотра, исправность автомобилей, ремни безопасности и перевозку детей.

Не стоит радоваться, что вы не попались. В ГАИ Гродненской области пообещали, что “фильтры” устроят и в других районах области. А вот даты и время их проведения для кого-то станут сюрпризом.

Напоминаем, что в других и вышеуказанных областях аж до ноября проходит республиканское мероприятие, которое в ГАИ Беларуси описали стихами. Будьте внимательны и соблюдайте правила.

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