ГАИ запустила «Оракула» на дорогах одной области Беларуси

Опубликовано: 05.12.2025 12:59 , Обновлено: 05.12.2025

В пятницу белорусские инспекторы традиционно усиливают патрулирование на дорогах в попытке повлиять на традиционно повышающуюся в выходные статистику ДТП. Усиливают контроль в первую очередь на аварийно-опасных участках дорог. Именно туда в одной из областей региона сегодня запустили особого технического "помощника" ГАИ - комплекс "Оракул инсайт".

Это особый мобильный измерительный комплекс для фото-видео фиксации нарушений, который может работать и как обычная стационарная камера автоматической фотофиксации (с неё нарушителям также приходят так называемые “письма счастья” за превышение скорости), и как мобильная камера патрульных.

В последнем случае, как отметил начальник областного управления ГАИ Руслан Колесников, если водителя за превышение скорости остановят инспекторы и нарушение будет повторным, автомобилисту может грозить лишение права управления транспортными средствами сроком до 12 месяцев.

Сам прибор установлен в служебном автомобиле и может работать не только когда автомобиль припаркован на обочине, но и непосредственно в движении. При этом в его объектив попадают и те авто, которые идут в одном направлении с патрульной машиной, и машины со встречного потока. Так что водителям следует быть готовым к такому смешанному контролю. А работать на этих выходных «Оракул» будет на аварийно-опасных участках дорог в Гомельской области .

Кстати, сегодня - последний день официального “экзамена”, объявленного ГАИ для всех белорусских автомобилистов. Речь о тематической рейдовой акции с таким названием, в ходе которой инспекторы проверяют наличие зимних шин на транспортных средствах. Напомним, с 1 декабря, согласно действующим Правилам дорожного движения, выезжать на дорогу на летней “резине” запрещается. Впрочем, расслабляться водителям по окончании “экзамена” не стоит - штрафовать за летнюю резину инспекторы вправе вплоть до 1 марта, вне зависимости от сроков тематических рейдов.

ГАИ объявила пятидневный «экзамен для водителей» по всей Беларуси. Что будут проверять?

Также тем, кто планирует садиться за руль в эти выходные, следует учесть неблагоприятные погодные условия. Судя по прогнозам синоптиков, густые туманы пока не планируют отпускать Беларусь.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что когда ночью и утром страна погружается в плотный тумана при околонулевой температуре, возникают идеальные условия для образования голоделицы. В таких условиях риск ДТП повышается в 10-20 раз. Чаще всего это массовые столкновения, когда водители просто не успевают среагировать, поэтому автомобилистам следует скорректировать свой “стиль вождения”.

ГАИ Беларуси посоветовала водителям «плавно покидать» дорогу. Что случилось?