ГАИ запустила «автоураган» и перешла на усиленный режим. Где и кого в Беларуси решили «вычислять в потоке»?

Опубликовано: 10.11.2023 20:38 , Обновлено: 10.11.2023

Рейды и спецмероприятия на белорусских дорогах уже стали традицией для Госавтоинспекции, и чаще всего их проводят в выходные и праздничные дни. Не стали исключением и грядущие "усечённые" выходные (из-за переноса рабочего дня в прошлый понедельник). На этот раз в одном из белорусских регионов ГАИ перевели на усиленный вариант несения службы, а в другой инспекторы вышли в рейды с "автоураганом". Узнали, какую область с 10 по 12 ноября будут "массированно отрабатывать" и кого инспекторы решили "вычислять в потоке".

Где будет “массированная отработка” с 10 по 12 ноября?

Так, массированную отработку с пятницы, 10 ноября, по воскресенье, 12 ноября, Госавтоинспекция пообещала провести в Гомельской области. Для этого инспекторов перевели на усиленный вариант несения службы и пообещали выставить наряды ДПС в местах, “имеющих “повышенную вероятность” совершения дорожно-транспортных происшествий”, а также привлечь к рейдам сотрудников милиции общественной безопасности РОВД.

В ГАИ Гомельской области заявили, что в приоритете в этот раз будут грубые нарушения ПДД, которые влияют на безопасность дорожного движения, причем как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов и велосипедистов.

В ГАИ предупредили, что использовать в выходные планируют как гласный, так негласный и смешанный контроль (в том числе на служебном транспорте без специальной и легко узнаваемой цветографической окраски). Поэтому водителям следует быть бдительными - за ними могут следить, и не только дорожные инспекторы: в ГАИ призвали других участников дорожного движения звонить в 102 или обращаться к ближайшему наряду ДПС в случае, если заметили пьяного человека или бесправника, который садится за руль авто (как вычислить последнего только по внешним признакам - не до конца понятно). Сообщать правоохранителям в ГАИ призвали и о о пьяных пешеходах или велосипедистах на дороге.

[info_b]Согласно статистике ГАИ Гомельщины, с начала года на дорогах области инспекторы зарегистрировали 351 дорожно-транспортное происшествие. В них погибли 53 человека, ещё 395 получили травмы.[/info_b]

Кого вычисляет “автоураган” в транспортном потоке?

Тем временем Госавтоинспекция Гродненской области рассказала о том, как использовала систему “Автоураган” в пятницу, 10 ноября. Несмотря на то, что о рейде на дорогах областного центра сообщили постфактум, водителям может быть полезна информация о том, кого инспекторы “вычисляют в потоке” с помощью данной системы.

[info_b]“АвтоУраган” - это аппаратно-программный комплекс фото- и видеофиксации, который позволяет автоматически распознавать государственные регистрационные знаки движущихся транспортных средств и фиксировать нарушения ПДД в реальном времени.[/info_b]

Как пояснили в Гродненской ГАИ, с помощью данной системы 10 ноября инспекторы “вычисляли” в транспортном потоке:

автомобили, не прошедшие гостехосмотр,

водителей без права управления транспортным средством.

“Два экипажа ГАИ, работая на удалении, пресекли 10 нарушений ПДД - это отсутствие допуска к участию в дорожном движении. Нарушителями были 8 физических лиц, 1 юридическое и 1 должностное лицо, ответственное за выход транспорта на линию”, - отчитались в ГАИ о результатах рейда.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством без техосмотра водителю грозит предупреждение или штраф до 3 базовых величин (на сегодня это 111 рублей), а за повторное нарушение в течение года - от 2 до 5 базовых величин (74-185 рублей).

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