ГАИ «запретила» белорусским водителям один вид обгона

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Опубликовано: 06.05.2026 08:28 , Обновлено: 06.05.2026

Госавтоинспекция Гомельщины в рамках профилактики аварий с самыми серьёзными последствиями «запретила» белорусским водителям один вид обгона. Водителям подробно объяснили "физику" ДТП и попытались научить "этике левой полосы".

Именно из-за несоблюдения этой “этики левой полосы” и происходит значительная часть аварий с тяжкими последствиями, пояснили в областной ГАИ. Речь о нарушениях правил обгона или неверной оценки ситуации при совершении маневра с выездом на встречную полосу.

Физика удара в этом случае работает против водителей: при лобовом столкновении скорости автомобилей суммируются. К примеру, если вы едете со скоростью 90 км/ч, а встречное авто идёт с такой же скоростью, то в случае столкновения лоб в лоб сила удара будет равноценно удару о бетонную стену на скорости 180 км/ч.

При этом времени на реакцию в таких условиях у водителя практически нет: при суммарной скорости сближения в 180 км/ч авто фактически пролетают 50 метров за секунду.

Именно поэтому в ГАИ призвали водителей подходит к обгону обдуманно и соблюдать рекомендации профессионалов, причём это касается как того, кто идёт на обгон, так и того, кого обгоняют.

Если обгоняют вас , нельзя препятствовать обгону. Этот запрет, кстати, прямо прописан в белорусских ПДД.

“Видите, что встречная машина ближе, чем думал обгоняющий вас водитель? Не прибавляйте ход, а лучше слегка притормозите и примите правее. Эти несколько секунд и метров могут спасти чью-то жизнь”, - подчеркнули в ГАИ.

Если обгоняете вы , не стоит “подрезать” обгоняемые машины, особенно грузовики, после перестроения в их полосу. Для вашей же безопасности необходимо оставить водителю пространство, достаточное для маневров и торможения.

Также в ГАИ “запретили” водителям один из видов обгона - “паровозиком”, следом за другим авто, не завершившим манёвр. Как отметили в ГАИ, такой обгон может быть опасен ввиду того, что вы физически не можете видеть то, что видит водитель впереди идущего авто.

Кстати, недавно Министерство лесного хозяйства призвало водителей снижать скорость до 60-70 км/ч на некоторых участках белорусских автотрасс, невзирая на то, какое ограничение максимальной скорости определяют там дорожные знаки. Такую весеннюю рекомендацию белорусским автомобилистам дал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Минлесхоз призвал белорусских водителей снизить скорость до 70 км/ч на некоторых участках трасс