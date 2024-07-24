ГАИ Витебска отправила патрули на переходы. Но "профилактику" пообещали не только пешеходам

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Опубликовано: 24.07.2024 09:45 , Обновлено: 24.07.2024

Госавтоинспекция Витебской области объявила о проведении очередных "профилактических мероприятий". На этот раз в поле зрения попадут велосипедисты и пешеходы на средствах персональной мобильности — электросамокатах, моноколёсах, гироскутерах и т.д.

В ГАИ Витебской области сообщили, что акция получила название “Безопасная мобильность”, и пройдёт она в среду, 24 июля. Профилактика от страж дорог будет направлена на разъяснение требований ПДД на велосипедах и средствах персональной мобильности.

“Ключевая цель акции — это ликвидация причин и условий дорожно-транспортного травматизма и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения”, — подчеркнули в ГАИ.

Инспекторы пообещали отправить наряды ДПС на пешеходные переходы областного центра. Кроме пешеходов, без внимания не останутся и водители: по словам сотрудников ГАИ, они будут следить за тем, как белорусы за рулём уступают дорогу.

Кроме того, на Гомельщине во вторник, 23 июля, началась профилактическая акция “Дорога безопасности”, которая продлится до 26 июля. Цель рейдов — предупредить ДТП с участием несовершеннолетних. Как [link href=“https://gomel.mvd.gov.by/ru/news/12458” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ГАИ, инспекторы на примере конкретных происшествий пояснят водителям необходимость постоянного контроля за детьми, когда они на улице.

[info_b]Это входит в обязанности по воспитанию детей. Согласно ч. 1 ст. 10.3 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за их невыполнение в случае совершения ребенком деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, родителям грозит штраф до 10 базовых величин (до 400 рублей). Конечно, если ребенок при этом не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность.[/info_b]

ГАИ вышла в рейды для «разъяснения правил» в одной области Беларуси. За что штраф — до 400 рублей?