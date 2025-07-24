Telegraf.news
ru

ГАИ Витебщины предупредила о режимных ограничениях и милицейском досмотре в популярной туристической локации в выходные

ГАИ Витебщины предупредила о режимных ограничениях и милицейском досмотре в популярной туристической локации в выходные
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

ГАИ Витебщины предупредила о "режимно-ограничительных мероприятиях", которые организуют в популярном туристическом городе - Браславе - в эти выходные. Кое-где движение транспорта ограничат с помощью технических средств, а милиция устроит досмотр людей и их вещей.

Такие меры потребовались потому, что с 25 по 27 июля в этом городе будет проходить ежегодный международный спортивно-музыкальный фестиваль Viva Braslav.

Для обеспечения правопорядка на время фестиваля в его границах ограничат движение транспорта, а для прохода на фестиваль традиционно организуют КПП, где будут досматривать гостей и их вещи. Всего таких точек будет 7:

  • ул. Гагарина, район кафе «Пляж»,
  • ул. Булойчика, возле скульптуры «Рыбка»,
  • ул. К. Либкнехта, 5,
  • ул. Ленинская, район автопарковки,
  • Брущатка, район электроподстанции,
  • ул. Гагарина, район съезда на ул. Дачную (два пункта).

[info_b]Кстати, тех, кто откажется от личного досмотра или досмотра вещей, по Закону Республики Беларусь “О массовых мероприятиях”, могут не пустить на территорию фестиваля.[/info_b]

В ГАИ Витебщины сообщили, что помогать обеспечивать общественный порядок витебским правоохранителям будут сотрудники милиции из других регионов страны.

Что нельзя брать с собой на фестиваль?

В УВД Витебщины привели подробный список того, с чем гостей фестиваля точно не пропустят через КПП:

  • Холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы.
  • Предметы с горючими веществами, а также любые предметы, которые могут быть использованы как оружие.
  • Ядовитые, отравляющие, едко пахнущие вещества.
  • Вещества или предметы (включая самодельные), которые могут воспламениться или привести к задымлению.
  • Имитаторы и муляжи оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов.
  • Легковоспламеняющиеся, огнеопасные вещества, пиротехнические изделия (кроме спичек и карманных зажигалок).

Кроме того, в милиции напомнили о важных правилах, за нарушение которых участникам массовых мероприятий может грозить административная ответственность:

  • Запрещается пропаганда войны или экстремистской деятельности (включая использование плакатов, транспарантов и т.д.).
  • Запрещается действовать методами, создающими угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
  • Запрещается пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами или иными средствами, направленными на причинение ущерба общественному порядку или правам граждан.
  • Запрещается использовать незарегистрированные флаги и вымпелы.
  • Запрещаются любые действия, нарушающие установленный порядок проведения мероприятия, или подстрекательство к таким действиям.
  • Запрещается находиться на мероприятии в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Ранее, как рассказал Telegraf.news , начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов рассказал об особенностях работы системы мониторинга общественного порядка в столице. Он сообщил, что этим летом милиция взяла под свой контроль общественный порядок в местах проведения фудфестов, которые, как правило, проводятся в выходные, а также места работы постоянных фудкортов.

Милиция взяла на контроль фудкорты и фудфесты в Минске

Темы: