ГАИ Витебщины показала скрытые кадры, как дети нарушают ПДД

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Опубликовано: 05.02.2025 19:45 , Обновлено: 05.02.2025

В Витебске сотрудники ГАИ совместно с педагогами провели проверку соблюдения правил дорожного движения детьми по маршруту «дом-школа-дом». Особое внимание уделялось участкам, где пути школьников пересекаются с движением транспорта.

Как отметили в ГАИ, одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних — это несоблюдение ПДД, причём как водителями, так и пешеходами.

В ходе рейда инспекторы и педагоги наблюдали за поведением детей на дороге и напоминали им о важности соблюдения правил. Зачастую дети переходят дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора, подвергая себя опасности и создавая аварийные ситуации, уточнили в ведомстве.

В ГАИ обратились к родителям с просьбой уделить время и ещё раз объяснить детям правила безопасного поведения на дороге. В частности, как правильно переходить дорогу, какие ошибки чаще всего допускают школьники, и почему так важно быть внимательными, особенно вблизи проезжей части. Инспекторы подчеркнули, что жизнь и здоровье детей зависят прежде всего от взрослых.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что ГАИ Витебщины показала, как на практике работает система мониторинга общественной безопасности, которая «ловит» водителей за разговоры на дороге.

ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?