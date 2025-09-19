ГАИ в Минске вышла в рейды с соцработниками. Кому пригрозили штрафами в 84 рубля?

Опубликовано: 19.09.2025 07:59 , Обновлено: 19.09.2025

Столичные инспекторы ГАИ на этой неделе устроили тематические профилактические рейды и решили привлечь к ним сотрудников территориального центра социального обслуживания населения. Узнали, кому пригрозили штрафами в 2 базовые, а кому из автомобилистов после рейдов пришлось забирать машину со штрафстоянки.

Тематические рейды, в которые инспекторы вышли на днях, были направлены на тех водителей, кто паркуется на местах, выделенных специально для инвалидов, не имея на то законных прав. Рейдами уже была охвачена добрая половина Минска - Октябрьский, Ленинский, Партизанский районы. В последнем инспекторы решили привлечь к профилактическим мероприятиям представителям территориального центра соцобслуживания населения, которые по работе постоянно сталкиваются с инвалидами и их проблемами.

Одними лишь профилактическими беседами о неправомерности парковки на местах для инвалидов без специального знака и подтверждающих документов, судя по отчёту УГАИ ГУВД Мингорисполкома, не обошлось: инспекторы задействовали эвакуаторы.

















В ГАИ напомнили, что помимо того, что нарушителям придётся оплатить услуги по принудительной отбуксировке их авто и хранении на охраняемой стоянке, им также придётся оплатить штраф.

[inf]На данный момент штраф за неправомерную стоянку на местах, предназначенных для инвалидов, в Беларуси составляет 2 базовых величины (то есть 84 рубля на сегодняшний день). Такая санкция предусмотрена частью 2 статьи 18.18 КоАП Республики Беларусь.[/inf]

Подобные рейды ГАИ устраивает регулярно, но эвакуировать авто с места, обозначенного спецзнаком с изображением инвалидной коляски, могут в любое время. В том числе, по звонку случайного прохожего. В столичной ГАИ специально обратились к горожанам, напомнив, что прислать фото нарушителя, припарковавшегося на месте для инвалидов без специальной наклейки на авто, можно в любое время суток в чат-бот минской милиции @MinskPolice_bot, или позвонив по номеру 102.

“Милиция незамедлительно отреагирует на поступившую информацию”, - пообещали в ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, куда на этих выходных решили отправить патрули ДПС “Стрела”, а также запустить квадрокоптеры и провести рейды на машинах “в гражданском исполнении”.

В Брестскую область отправили квадрокоптеры, «Стрелу» и скрытые патрули на три дня. Кому особое внимание?