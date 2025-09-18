В Брестскую область отправили квадрокоптеры, "Стрелу" и скрытые патрули на три дня. Кому особое внимание?
В УВД Брестской области сообщили, что в регионе целых три дня будет проходить мероприятие "Дорога без опасностей". В ее рамках на дороги выедут не только патрули ДПС, но и вылетят квадрокоптеры, а ещё машины "в гражданском исполнении".
Привлекут и все мощности камер видеонаблюдения, которые установлены в области. Акция запланирована намечена на срок с 19 по 21 сентября.
Все это будет задействовано для “снижения аварийности, а также усиление контроля за соблюдением ПДД”.
При этом сотрудники милиции намерены особое внимание уделить:
- вождению в состоянии опьянения,
- управлению транспортным средством не имея такого права,
- превышениям скорости движения,
- нарушениям правил обгона и выезда на полосу встречного движения,
- нарушениям правил проезда пешеходных переходов,
- движению на запрещающие сигналы светофоров.
Мотоциклистов и пешеходов же предупредили об особенно пристальном внимании.
“К отработке аварийно-опасных участков дорог и населённых пунктов области будут задействованы дополнительные наряды СП ДПС “Стрела”, ГАИ УВД Минского, Гомельского и Гродненского облисполкомов”, - предупредили в УВД.