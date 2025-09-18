В Брестскую область отправили квадрокоптеры, "Стрелу" и скрытые патрули на три дня. Кому особое внимание?

Опубликовано: 18.09.2025 18:26 , Обновлено: 18.09.2025

В УВД Брестской области сообщили, что в регионе целых три дня будет проходить мероприятие "Дорога без опасностей". В ее рамках на дороги выедут не только патрули ДПС, но и вылетят квадрокоптеры, а ещё машины "в гражданском исполнении".

Привлекут и все мощности камер видеонаблюдения, которые установлены в области. Акция запланирована намечена на срок с 19 по 21 сентября.

Все это будет задействовано для “снижения аварийности, а также усиление контроля за соблюдением ПДД”.

При этом сотрудники милиции намерены особое внимание уделить:

вождению в состоянии опьянения,

управлению транспортным средством не имея такого права,

превышениям скорости движения,

нарушениям правил обгона и выезда на полосу встречного движения,

нарушениям правил проезда пешеходных переходов,

движению на запрещающие сигналы светофоров.

Мотоциклистов и пешеходов же предупредили об особенно пристальном внимании.

“К отработке аварийно-опасных участков дорог и населённых пунктов области будут задействованы дополнительные наряды СП ДПС “Стрела”, ГАИ УВД Минского, Гомельского и Гродненского облисполкомов”, - предупредили в УВД.