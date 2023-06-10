ГАИ усилила патрули у школ из-за выпускных. Пообещали следить не только за учениками. За кем ещё?

Опубликовано: 10.06.2023 12:34 , Обновлено: 10.06.2023

В субботу, 10 июня, по всей Беларуси пройдут выпускные вечера для учеников, закончивших 9 и 11 классов в учреждениях общего среднего образования. В связи с этим милиция, а также Госавтоинспекция были переведены на усиленный режим работы. Однако, в ГАИ предупредили, что следить патрульные у школ будут не только за выпускниками. За кем ещё?

Об усилении патрулей в связи с выпускными вечерами в школах заявили, в частности, в Госавтоинспекции Гродненского облисполкома. Там предупредили, что инспекторы будут вести “негласный и смешанный контроль за дорожным движением”.

Дополнительные наряды пообещали выставить не только вблизи учебных учреждений, но и неподалёку от мест массового отдыха.

Тем временем в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что экипажи дорожно-патрульной службы ГАИ будут тщательно следить за обстановкой у школ, в том числе, за соблюдение правил парковки .

“Автовладельцам необходимо учесть ограниченное количество парковочных мест около школ. Целесообразно отказаться от поездки на личном авто или приехать заранее, припарковав машину без нарушений ПДД”, - пояснил старший инспектор по особым поручениям управления профилактики ГУОПП МВД Роман Бардеев.

Что “возьмут под контроль” милиционеры 10 июня?

Территории, непосредственно прилегающие к учебным учреждениям, будут патрулировать сотрудники милиции - “для обеспечения правопорядка и предупреждения противоправных проявлений”. Они также усилят пропускной режим в школах, в том числе, будут следить за тем, чтобы выпускники не проносили на территорию школы запрещенные предметы и не являлись на выпускной в нетрезвом виде.

Увеселительные заведения и популярные местах отдыха, куда после школьных мероприятий могут направиться выпускники для продолжения праздника, сотрудники МВД также пообещали “взять под контроль” и не допускать следующих нарушений со стороны отдыхающих:

употребление спиртных напитков

купание в неприспособленных водоемах

купание в состоянии опьянения

Кроме того, в милиции напомнили родителям выпускников, что к ночи выпускники, которым не исполнилось 16 лет, должны вернуться домой, ведь их нахождение “вне жилища без сопровождения родителей” является правонарушением.

В Беларуси из-за выпускных и «последнего звонка» снова запретят продажу алкоголя. Стали известны даты

Напомним, что в день проведения выпускных во многих районах страны действуют ограничения на продажу алкоголя. Решения о запрете продажи спиртного принимают местные органы власти. В частности, такие запреты действуют в Мядельском, Столбцовском, Вилейском, Любанском районах Минской области. Купить спиртное в магазинах здесь нельзя будет до 8:00 11 июня.