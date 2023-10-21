ГАИ "усилила надзор" за дорожным движением по всей Беларуси. Где пообещали рейды по 30 октября?
Госавтоинспекция Беларуси объявила об усиленных мерах по контролю за соблюдением правил дорожного движения (ПДД). Инспекторы активно отрабатывают автодороги во многих районах страны. На кого и где пообещали обращать особое внимание до 30 октября?
По всей Беларуси — акция «Не будь невидимкой на дороге!»
Во-первых, с 20 по 30 октября ГАИ объявила республиканскую профилактическую акцию «Не будь невидимкой на дороге!». Ее цель — пропаганда использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.
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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CynNvzBMlie/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от @vitebsk_gai [/link]
Во время акции инспекторы пообещали “усилить надзор за дорожным движением”. Например, провести рейды в «часы пик» и темное время суток на:
- нерегулируемых пешеходных переходах;
- участках автомобильных дорог;
- улицах населенных пунктов.
В частности там, “где наиболее высок риск наездов на пешеходов и велосипедистов”.
Кроме того, сотрудники ГАИ обратят внимание и на соблюдение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.
Брестская область
В свою очередь ГАИ Брестчины “усилила контроль за соблюдением ПДД” в субботу 21 октября. Там решили провести “отработку автомобильных дорог и населённых пунктов на территории Жабинковского района”.
А еще объявили о рейдах “с отработкой аварийно-опасных участков на автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск - Столин».
Причем, инспекторы предупредили, что контролировать обстановку будут в том числе на авто без специальной окраски, а также пообещали использовать датчики контроля скорости.
Гродненская область
Тем временем в ГАИ Гродненской области также сообщили об “отработке” дорог республиканского и местного значения на выходных 21-22 октября. Причем, посредством негласного и смешанного контроля.
Цель — “профилактика, а также снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с уязвимыми участниками дорожного движения”.
Так, усиленно контролировать пообещали, традиционно, водителей в состоянии алкогольного опьянения и не имеющих права управления.
А из-за “сокращения светового дня”, особое внимание должны уделить “контролю за эксплуатацией грузовой техники и пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении”. Также в ГАИ Гродненщины поделилсь результатами проверок за пятницу 20 октября.
Минск
А в ГАИ Минска рассказали о столичных рейдах. Так, в Партизанском районе они “направленны на пресечение нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств”.
“Особое внимание уделяется дворам, пешеходным переходам, а также участкам с ограниченной видимостью, где возникают предпосылки к возникновению аварий с участием уязвимых участников дорожного движения”, — предупредили инспекторы.
А в Заводском ГАИ контролируют “аварийно-опасные участки дорог, вблизи пешеходных переходов и жилой застройки”.
Кроме того, как ранее писал Телеграф, ГАИ Минска объявила акцию “Скорость”.
ГАИ Минска объявила акцию «Скорость». Сколько штрафа могут насчитать?