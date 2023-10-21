ГАИ "усилила надзор" за дорожным движением по всей Беларуси. Где пообещали рейды по 30 октября?

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Опубликовано: 21.10.2023 12:14 , Обновлено: 21.10.2023

Госавтоинспекция Беларуси объявила об усиленных мерах по контролю за соблюдением правил дорожного движения (ПДД). Инспекторы активно отрабатывают автодороги во многих районах страны. На кого и где пообещали обращать особое внимание до 30 октября?

По всей Беларуси — акция «Не будь невидимкой на дороге!»

Во-первых, с 20 по 30 октября ГАИ объявила республиканскую профилактическую акцию «Не будь невидимкой на дороге!». Ее цель — пропаганда использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CynNvzBMlie/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от @vitebsk_gai [/link]

Во время акции инспекторы пообещали “усилить надзор за дорожным движением”. Например, провести рейды в «часы пик» и темное время суток на:

нерегулируемых пешеходных переходах;

участках автомобильных дорог;

улицах населенных пунктов.

В частности там, “где наиболее высок риск наездов на пешеходов и велосипедистов”.

Кроме того, сотрудники ГАИ обратят внимание и на соблюдение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Брестская область

В свою очередь ГАИ Брестчины “усилила контроль за соблюдением ПДД” в субботу 21 октября. Там решили провести “отработку автомобильных дорог и населённых пунктов на территории Жабинковского района”.

А еще объявили о рейдах “с отработкой аварийно-опасных участков на автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск - Столин».

Причем, инспекторы предупредили, что контролировать обстановку будут в том числе на авто без специальной окраски, а также пообещали использовать датчики контроля скорости.

Гродненская область

Тем временем в ГАИ Гродненской области также сообщили об “отработке” дорог республиканского и местного значения на выходных 21-22 октября. Причем, посредством негласного и смешанного контроля.

Цель — “профилактика, а также снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с уязвимыми участниками дорожного движения”.

Так, усиленно контролировать пообещали, традиционно, водителей в состоянии алкогольного опьянения и не имеющих права управления.

А из-за “сокращения светового дня”, особое внимание должны уделить “контролю за эксплуатацией грузовой техники и пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении”. Также в ГАИ Гродненщины поделилсь результатами проверок за пятницу 20 октября.

Минск

А в ГАИ Минска рассказали о столичных рейдах. Так, в Партизанском районе они “направленны на пресечение нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств”.

“Особое внимание уделяется дворам, пешеходным переходам, а также участкам с ограниченной видимостью, где возникают предпосылки к возникновению аварий с участием уязвимых участников дорожного движения”, — предупредили инспекторы.

А в Заводском ГАИ контролируют “аварийно-опасные участки дорог, вблизи пешеходных переходов и жилой застройки”.

Кроме того, как ранее писал Телеграф, ГАИ Минска объявила акцию “Скорость”.

ГАИ Минска объявила акцию «Скорость». Сколько штрафа могут насчитать?