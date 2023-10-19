ГАИ Минска объявила акцию "Скорость". Сколько штрафа могут насчитать?

Опубликовано: 19.10.2023 14:02 , Обновлено: 19.10.2023

Госавтоинспекция Минска обьявила о проведении профилактической акции "Скорость" с 20 по 22 октября. В ведомстве пообещали как гласные, так и скрытые патрули.

Инспекторов для этих целей решили оснастисть “современными техническими средствами”, чтобы “выявлять факты превышения скоростного режима водителями авто- и мототранспорта”.

В Минской ГАИ пояснили, что превышение скорости по-прежнему остаётся одной из основных причин совершения дорожных аварий.

Сколько штрафа могут насчитать в случае превышения разрешенной скорости:

от 10 до 20 км/ч - грозит штраф до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч - штраф от 1 до 3 базовых величин;

от 30 до 40 км/ч - штраф от 3 до 10 базовых величин;

на 40 и более км/ч - штраф от 8 до 12 базовых величин.



Внутренние войска на улицах

Но и на этом ещё не всё. 19 октября ГАИ Минска обьявила и о других акциях и рейдах. «Сотрудники ГАИ вместе с иными службами милиции общественной безопасности, а также военнослужащими внутренних войск МВД будут приближены к аварийно-опасным участкам дорог, нерегулируемым пешеходным переходам», — пообещали в Госавтоинспекции столицы.

ГАИ попросила внутренние войска выйти на улицы Минска. За что будут эвакуировать авто?