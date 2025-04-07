ГАИ анонсировала 6-дневные рейды по всей Беларуси. Какие 3 пункта на контроле у ДПС?

📷 Фото

Опубликовано: 07.04.2025 20:48 , Обновлено: 07.04.2025

ГАИ объявила рейды с 8 по 13 апреля на одну категорию водителей по всей Беларуси. Представитель главного управления Госавтоинспекции МВД Павел Санкевич рассказал, что возьмут на контроль наряды дорожно-патрульной службы (ДПС).

Так, “профилактическое мероприятие” стражи дорог решили провести в этот раз в отношении таксистов. Цель - повысить безопасность перевозок пассажиров на этом транспорте.

Санкевич [link href=“https://t.me/pressmvd/16668” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link], что наряды ДПС проконтролируют:

соблюдение безопасных условий перевозки,

Правил дорожного движения,

и правил эксплуатации машин.

Межведомственные рейдовые группы должны будут пресекать работу нелегальных перевозчиков. При обнаружении нарушений порядка допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров руководителям организаций пригрозили “мерами административного воздействия”.

[info_b]По информации ГАИ, в первом квартале 2025-го таксисты совершили 40 ДТП, в которых 9 человек получили различные травмы.[/info_b]

«Реально работает» — Белорус рассказал, как сделать поездку на такси дешевле, нажав одну кнопку

На Минщине - контроль за школьными автобусами

Тем временем в Минской области ГАИ [link href=“https://t.me/minobl_uvd/53965” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] о своих отдельных рейдах: стражи дорог проверяют техническое состояние школьных автобусов. “Особое внимание” правоохранителей - наличию всех нужных документов у водителей, а также присутствию сопровождающего педагога в салонах транспорта.

Фото: УВД Минского облисполкома

Здесь на контроле у инспекторов также:

наличие видеорегистраторов в автобусе,

работа внешних световых приборов и тормозной системы,

наличие маячка и опознавательных знаков «Дети», аптечки и огнетушителя,

использование детьми ремней безопасности.

Фото: УВД Минского облисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков 7 апреля заявил, что минские водители раскупают автомобильные номера с восьмеркой, которую закрепили с недавних пор за столицей. Он назвал стоимость “красивых” регистрационных знаков.

«Очень большой поток» — Глава ГАИ назвал цену «красивых» номеров с восьмеркой в Минске