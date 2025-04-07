ГАИ анонсировала 6-дневные рейды по всей Беларуси. Какие 3 пункта на контроле у ДПС?
ГАИ объявила рейды с 8 по 13 апреля на одну категорию водителей по всей Беларуси. Представитель главного управления Госавтоинспекции МВД Павел Санкевич рассказал, что возьмут на контроль наряды дорожно-патрульной службы (ДПС).
Так, “профилактическое мероприятие” стражи дорог решили провести в этот раз в отношении таксистов. Цель - повысить безопасность перевозок пассажиров на этом транспорте.
Санкевич [link href=“https://t.me/pressmvd/16668” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link], что наряды ДПС проконтролируют:
- соблюдение безопасных условий перевозки,
- Правил дорожного движения,
- и правил эксплуатации машин.
Межведомственные рейдовые группы должны будут пресекать работу нелегальных перевозчиков. При обнаружении нарушений порядка допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров руководителям организаций пригрозили “мерами административного воздействия”.
[info_b]По информации ГАИ, в первом квартале 2025-го таксисты совершили 40 ДТП, в которых 9 человек получили различные травмы.[/info_b]
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На Минщине - контроль за школьными автобусами
Тем временем в Минской области ГАИ [link href=“https://t.me/minobl_uvd/53965” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] о своих отдельных рейдах: стражи дорог проверяют техническое состояние школьных автобусов. “Особое внимание” правоохранителей - наличию всех нужных документов у водителей, а также присутствию сопровождающего педагога в салонах транспорта.
Здесь на контроле у инспекторов также:
- наличие видеорегистраторов в автобусе,
- работа внешних световых приборов и тормозной системы,
- наличие маячка и опознавательных знаков «Дети», аптечки и огнетушителя,
- использование детьми ремней безопасности.
Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков 7 апреля заявил, что минские водители раскупают автомобильные номера с восьмеркой, которую закрепили с недавних пор за столицей. Он назвал стоимость “красивых” регистрационных знаков.
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