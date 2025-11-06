ГАИ запретила днём на участке кольцевой Минска одну категорию транспорта

Опубликовано: 06.11.2025 07:38 , Обновлено: 06.11.2025

Столичная Госавтоинспекция решила ввести ограничения на движение одной категории транспортных средств на одном аварийно опасном участке Минской кольцевой автодороги (МКАД). Дневной запрет начнёт действовать с 1 декабря на участке с 4-го по 16-й километр МКАД в обоих направлениях.

Запрет будет действовать только в дневное время - с 7:00 до 20:00 и будет касаться тихоходных и малоинертных транспортных средств, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома госагентству “Минск-Новости”. К этой категории относятся трактора, погрузчики, экскаваторы и прочая тяжёлая спецтехника.

Участок МКАД от улиц Ваупшасова и Липковской до развязки с улицой В. Турова и дорогой Н-9034 - выбрали не случайно. Там всегда регистрируется высокая плотность потока транспортных средств и, согласно статистике дорожной инспекции, периодически случаются аварии при участии тихоходов, в том числе с пострадавшими. По мнению инспекторов, созданию аварийной ситуации нередко приводит большая разница в скоростях движения - на МКАД средняя разрешённая скорость составляет 90 км/ч, а на отдельных участках в крайней левой полосе - 100 км/ч.

Ограничить движение тихоходов на этом участке решили в профилактических целях по поручению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Мингорисполкоме.

В ближайшее время на улицах, прилегающих к данному участку МКАД, установят дорожные знаки 3.6 “Движение тракторов запрещено”, а тихоходам с 1 декабря в дневное время предложат следовать по альтернативным маршрутам:

по дороге Н-9034 — ул. Селицкого — пр. Партизанский,

по местному проезду МКАД — ул. Ваупшасова — ул. Радиальная — пр. Партизанский — ул. Кабушкина — ул. Ташкентская — ул. Уборевича.

В ГАИ предупредили, что следить за соблюдением дневных ограничений для тихоходов будут не только патрули дорожной инспекции, но и по камерам Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что на дорогах страны вскоре будут работать не только камеры, определяющие скорость или техосмотр – хотя последние скорее редкость – но и такие, которые будут следить даже за пассажирами автомобилей.

ГАИ Беларуси готовит камеры для определения новых нарушений ПДД. Пассажирам тоже приготовиться?