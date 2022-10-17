ГАИ решила поставить побольше камер, чтобы ловить водителей без техосмотра и страховки

Опубликовано: 17.10.2022 09:40 , Обновлено: 03.11.2022

На дорогах в Беларуси планируют поставить больше камер фотофиксации и расширить их действия на различные нарушения правил дорожного движения. Например, езду без техосмотра и страховки. Об этом сообщил замначальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон 16 октября.

По его словам, чаще всего водители превышают скорость.

Но ГАИ планирует ловить камерами фотофиксации и другие распространенные нарушения. А именно: управление транспортным средством без прохождения государственного технического осмотра, без страховки, а также занятие полосы для движения общественного транспорта.

Кроме того, Занимон рассказал, что, например, в Минске, часто нарушают правила остановки и стоянки машин. А еще управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

А еще он подчеркнул, что за последние 15-20 лет в Беларуси удалось снизилось количество ДТП и погибших в них «практически в три раза».

Напомним, о том, что с помощью камер фотофиксации планируют ловить водителей без техосмотра, говорили уже не раз. Например, летом «Белтехосмотр» предупредил, что в Беларуси «в полной мере» заработают камеры фото- и видеофиксации техосмотра «в ближайшее время». Но точные сроки никто так и не называет.

Новость Телеграф

А пока фотофиксация работает для выявления превышения скорости, но заодно таких нарушителей проверяют на пройденный техосмотр. И то не всех.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что сотрудники белорусской Госавтоинспекции начали привлекать «дружинников», чтобы они негласно (скрытно) контролировали ситуацию на дорогах и помогали привлекать водителей к административной ответственности.

ГАИ Беларуси стала использовать скрытых «дружинников в движении», чтобы штрафовать водителей на дорогах