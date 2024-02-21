ГАИ решила перекрыть дорогу в национальный аэропорт «Минск». Надолго?
Вечером в среду, 21 февраля, ГАИ решила перекрыть трассу, ведущую из Минска в национальный аэропорт. В Управлении внутренних дел Минского облисполкома объяснили причину ограничений для всех видов транспортных средств, которые введут на всех полосах в направлении аэропорта - как долго продлится запрет на движение и с чем он связан.
Ограничения планируют ввести на 18-м километре трассы М-2 “Минск – Национальный аэропорт “Минск” вблизи деревни Жуков Луг Минского района. Как пояснили в УВД, они необходимы для проведения следственного эксперимента.
По данным ведомства, работать на трассе, устанавливая обстоятельства по делу о дорожно-транспортном происшествии, следователи будут как минимум полтора часа: дорогу перекроют в 19:30 и пообещали открыть к 21:00.
“Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации”, - заявили в милиции.
Напомним, в настоящее время на Минщине инспекторы ГАИ вместе с коллегами из Транспортной инспекции проводят рейдовые мероприятия, основной целью которых являются перевозчики пассажиров микроавтобусами в регулярном и нерегулярном сообщении. Рейды, в том числе в виде смешанного контроля, пообещали проводить как минимум до 26 февраля.
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