ГАИ решила перекрыть дорогу в национальный аэропорт «Минск». Надолго?

Опубликовано: 21.02.2024 14:36 , Обновлено: 21.02.2024

Вечером в среду, 21 февраля, ГАИ решила перекрыть трассу, ведущую из Минска в национальный аэропорт. В Управлении внутренних дел Минского облисполкома объяснили причину ограничений для всех видов транспортных средств, которые введут на всех полосах в направлении аэропорта - как долго продлится запрет на движение и с чем он связан.

Ограничения планируют ввести на 18-м километре трассы М-2 “Минск – Национальный аэропорт “Минск” вблизи деревни Жуков Луг Минского района. Как пояснили в УВД, они необходимы для проведения следственного эксперимента.

По данным ведомства, работать на трассе, устанавливая обстоятельства по делу о дорожно-транспортном происшествии, следователи будут как минимум полтора часа: дорогу перекроют в 19:30 и пообещали открыть к 21:00.

“Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации”, - заявили в милиции.

Напомним, в настоящее время на Минщине инспекторы ГАИ вместе с коллегами из Транспортной инспекции проводят рейдовые мероприятия, основной целью которых являются перевозчики пассажиров микроавтобусами в регулярном и нерегулярном сообщении. Рейды, в том числе в виде смешанного контроля, пообещали проводить как минимум до 26 февраля.

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