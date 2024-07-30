ГАИ решила на полдня перекрыть движение в центре Минска. Когда и какие улицы объезжать?
В УГАИ УВД Мингорисполкома предупредили об ограничении движения на некоторых улицах в центре столицы. Так, 4 августа кое-где будет не проехать на протяжении пяти часов — с 07:50 до 13:10. Это связано с проведением международного спортивного мероприятия "Минский триатлон-2024".
В Госавтоинспекции сообщили, что в воскресенье, 4 августа, дорожное движение закроют для всех видов транспорта на следующих участках столицы:
- 7:50 — 12:10 — чётная сторона проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской;
- 7:50 — 12:10 — съезд с МКАД;
- 7:50 — 13:10 — чётная сторона проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;
- 7:50 — 13:10 — улица Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости;
- 7:50 — 13:10 — проспект Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;
- 7:50 — 13:10 — проспект Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.
[info_b] “Минский триатлон-2024” — это гонка для всех желающих, независимо от уровня подготовки. По словам организаторов, цель соревнования — получить “максимальное удовольствие” и “почувствовать настоящую любовь” к этому виду спорта. Спортивные состязания пройдут по центральным улицам белорусской столицы, а сами участники будут соревноваться как в индивидуальных гонках, так и эстафетах.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?
«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились