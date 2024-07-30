ГАИ решила на полдня перекрыть движение в центре Минска. Когда и какие улицы объезжать?

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Опубликовано: 30.07.2024 14:27 , Обновлено: 30.07.2024

В УГАИ УВД Мингорисполкома предупредили об ограничении движения на некоторых улицах в центре столицы. Так, 4 августа кое-где будет не проехать на протяжении пяти часов — с 07:50 до 13:10. Это связано с проведением международного спортивного мероприятия "Минский триатлон-2024".

В Госавтоинспекции сообщили, что в воскресенье, 4 августа, дорожное движение закроют для всех видов транспорта на следующих участках столицы:

7:50 — 12:10 — чётная сторона проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской;

— чётная сторона проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской; 7:50 — 12:10 — съезд с МКАД;

— съезд с МКАД; 7:50 — 13:10 — чётная сторона проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина;

— чётная сторона проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина; 7:50 — 13:10 — улица Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости;

— улица Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости; 7:50 — 13:10 — проспект Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;

— проспект Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы; 7:50 — 13:10 — проспект Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.

[info_b] “Минский триатлон-2024” — это гонка для всех желающих, независимо от уровня подготовки. По словам организаторов, цель соревнования — получить “максимальное удовольствие” и “почувствовать настоящую любовь” к этому виду спорта. Спортивные состязания пройдут по центральным улицам белорусской столицы, а сами участники будут соревноваться как в индивидуальных гонках, так и эстафетах.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились