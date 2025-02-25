ГАИ рассказала белорусам о двух похожих разметках, которые важно не перепутать

Опубликовано: 25.02.2025 15:58 , Обновлено: 25.02.2025

Госавтоинспекция обратила внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость различать пешеходный переход и велопереезд, чтобы избежать конфликтных ситуаций и обеспечить безопасность на дороге. В ГАИ напомнили, что в крупных городах Беларуси велопереезды часто располагаются рядом с пешеходными переходами, что может привести к путанице. Чтобы упорядочить движение, участникам следует двигаться строго в соответствии с нанесёнными разметками. Как они выглядят?

Также в ГАИ призвали велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности (СПМ) быть предельно внимательными на велодорожках (хоть и они там главные) и при пересечении проезжей части. Важно контролировать скорость, особенно в местах, где возможно неожиданное появление пешеходов, детей или животных. Кроме того, необходимо пересекать проезжую часть со скоростью пешехода, чтобы водители могли вовремя среагировать.

Начальник отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Александр Бабич напомнил, что пешеходные переходы обозначаются «зеброй», в том числе жёлто-белым вариантом в местах повышенной опасности.

Обозначение регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода — «зебра», а также мест пересечения пешеходами велосипедной дорожки.

Обозначение регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода, а также мест пересечения пешеходами велосипедной дорожки в местах повышенной опасности.

На переходах со светофорами используется пунктирная линия в виде прямоугольников .

Обозначение пешеходного перехода, оборудованного дорожными светофорами.

Велопереезд же обозначается пунктиром из квадратов . Он также может быть дополнительно выделен зелёным цветом.

Обозначение велосипедного переезда (может иметь жёлтый цвет). Зона велосипедного переезда может обозначаться зелёным цветом.

Бабич подчеркнул, что актуальность соблюдения правил не снижается круглый год, так как из-за тёплой зимы многие продолжают использовать велосипеды, моноколеса и электросамокаты.

А штрафы?

Представитель ГАИ не говорил о них, но журналист Telegraf.news решил поискать информацию в правилах дорожного движения и Кодексе об административных правонарушениях, чтобы понять, какие последствия могут быть за переход или переезд дороги не по той разметке.

Согласно пункту 17.2 ПДД, пешеходы могут переходить дорогу по подземным, надземным или наземным пешеходным переходам, а в крайнем случае — по линиям тротуаров или обочин. Если же пешеход едет на СПМ, то в первую очередь нужно занимать велопереезд. Получается, что, если пешеход не едет на СПМ, он не имеет права на него заходить.

В пункте 150 говорится, что велосипедисты обязаны пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу или по линиям тротуаров или обочин. То есть если есть своя зона, заезжать на чужую запрещено.

Всё это в теории подпадает под статью 18.20 КоАП РБ. В зависимости от тяжести нарушения, степени трезвости нарушителя и последствий, ему может грозить штраф от одной до двадцати базовых величин (от 42 до 840 рублей).

Кстати, недавно журналисты Telegraf.news рассказывали, за что ещё могут наказать пешеходов на переходе.

ГАИ пригрозила белорусам штрафом в 336 рублей за эти действия на пешеходном переходе