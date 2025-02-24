В Минске водитель перепутал газ с тормозом и сбил на переходе коляску с 5-месячным ребенком

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Опубликовано: 24.02.2025 08:14 , Обновлено: 24.02.2025

Вечером 23 февраля на одной из столичных улиц легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе семью с коляской, в которой находился 5-месячный ребенок. По предварительным данным инспекторов, водитель перепутал педали газа и тормоза, что и привело к аварии.

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на перекрёстке улиц Есенина и Космонавтов, около 17:40. Как видно на кадрах видеорегистратора из машины виновника аварии, сначала автомобиль притормозил перед пешеходным переходом, когда загорелся красный сигнал светофора. Однако в какой-то момент, когда дорогу уже начали переходить люди, автомобиль сорвался с места и сбил молодую пару, катившую перед собой коляску.

По предварительной информации ГАИ, 57-летний водитель, находившийся за рулём BMW, отвлёкся за рулём и отпустил педаль тормоза, в результате чего авто поехало на красный.

“Мужчина предпринял попытку остановить транспортное средство, однако не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода с детской коляской, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Со слов водителя, он перепутал педали тормоза и газа”, - рассказали в ГАИ.









По данным ведомства, 38-летнего пешехода и 5-месячного ребенка, находившегося в коляске в момент аварии, забрали на “скорой” в больницу для обследования.