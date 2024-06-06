ГАИ предупредила водителей о негласном контроле на дорогах в одной области Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 06.06.2024 16:36 , Обновлено: 06.06.2024

Госавтоинспекция объявила профилактическую акцию "Безопасный обгон", которую запланировали провести на дорогах одной области Беларуси с 7 по 9 июня. Инспекторы в работе пообещали использовать гласный, негласный и смешанный контроль.

Так, для профилактики аварийности и стабилизации дорожной обстановки профилактическую акцию ГАИ запланировала провести в Минской области. Цель инспекторов - предупредить ДТП, возникающие из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу.

“Во время акции стражи дорог будут осуществлять гласный, негласный и смешанный контроль с использованием технических средств фото- и видеофиксации”, - рассказали агентству БелТА в управлении Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома.

Инспекторы пообещали патрулировать аварийно-опасные участки автодорог и улицы населенных пунктов.

Также в ГАИ рассказали, что в 2024 году на территории Минской области из-за нарушений правил обгона произошло пять аварий, в которых погибли три человека, еще шесть пострадали.

К слову, “профилактические мероприятия” ГАИ объявила и в других областях, а также в Минске. К примеру, в Гомельской области по 11 июня инспекторы проведут профмероприятие “Встречная полоса”.

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