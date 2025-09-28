ГАИ предупредила трезвых водителей о штрафе до 4200 рублей

Опубликовано: 28.09.2025 14:47 , Обновлено: 28.09.2025

В ГАИ Минска традиционно в воскресенье коснулись темы пьяного вождения автомобилей. Но на этот раз в Госавтоинспекции предупредили не желающих прокатиться под градусом, а трезвых водителей или владельцев машин за содействие им.

В ГАИ напомнили, что ответственность за передачу пьяным машины для управление - наказуемое деяние. В ПДД четко сказано, что владелец авто или имеющий право на вождение автомобилем не имеет права передавать его другому лицу, если тот находится в состоянии опьянения.

“За нарушение указанного требования Правил лицо, передавшее управление, может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 50 (2100 рублей - Ред.) до 100 базовых величин (4200 рублей -Ред) с лишением права управления на 3 года”, - предупредили в ГАИ Минска.

Там также напомнили о социальной ответственности белорусов, так как помимо самого штрафа и лишения прав они своими действиями могут спровоцировать серьезные ДТП и трагические последствия.

“Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, создает серьезную опасность для дорожного движения, поскольку находясь в состоянии опьянения водитель не в полной мере может контролировать свои действия”, - напомнили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также уточнили, что в случае повторного за год нарушения наступает уголовная ответственность.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ Минска рассказали, что пешеходы могут получить штраф от 42 до 210 рублей лишь за то, что остановятся на проезжей части. Причем получить наказание можно как на пешеходном переходе, так и просто на дороге.

До 210 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о штрафах за такое поведение на пешеходном переходе