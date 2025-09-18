До 210 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о штрафах за такое поведение на пешеходном переходе

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Опубликовано: 18.09.2025 14:51 , Обновлено: 18.09.2025

В ГАИ Минска рассказали, что пешеходы могут получить штраф от 42 до 210 рублей лишь за то, что остановятся на проезжей части. Причем получить наказание можно как на пешеходном переходе, так и просто на дороге.

Согласно ПДД, пешеходам разрешается вступать на проезжую часть только в одном случае - для ее пересечения.

“При этом пешеходам запрещается задерживаться и останавливаться на проезжей части вне зависимости от того, остановился пешеход на пешеходном переходе или вне его”, - пояснили в ГАИ.

Там напомнили, что за нарушение данного правила дорожного движения белорусам грозят штрафы. Размер варьируется от одной базовой ( 42 рубля ) до 3 ( 126 рублей ). А в случае, если пешеход окажется пьяным, то до 210 рублей (5 базовых).

Что будет, если пешеход вдруг на середине пешеходного перехода остановился и пошел в обратном направлении в Госавтоинспекции не уточнили. А ведь такое поведение - частое явление.

Также в ГАИ не уточнили, что может грозить так называемым “регулировщикам” - тем пешеходам, которые любят одной ногой уже стать на проезжую часть, а потом махать подъехавшим машинам, чтобы проезжали, задерживая тем самым дорожное движение. Впрочем одна нога на дороге - это ведь тоже остановка?

[inf]Напомним, что, согласно ПДД РБ, водитель обязан пропустить пешехода: “При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен предоставить преимущество пешеходам”.

И никакие знаки пешехода руками и предложение проехать не спасут того от уплаты штрафа.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в официальном TikTok-аккаунте белорусской Госавтоинспекции опубликовали видео, в котором наглядно, на конкретных примерах показали, где по обновлённым Правилам дорожного движения теперь нужно (или не нужно) спешиваться велосипедистам. Несмотря на всю наглядность, у зрителей всё равно возникли вопросы.

«Объясните 3 фото» — ГАИ показала белорусам, где велосипедистам можно не спешиваться. Но вопросы всё равно возникли