ГАИ предупредила об "усилении контроля" на дорогах Гродненщины. За чем пообещали следить "дополнительно"?

Опубликовано: 10.02.2025 17:52 , Обновлено: 10.02.2025

В целях "усиления дисциплины" участников дорожного движения и предупреждения ДТП ГАИ Гродненщины объявила профилактические мероприятия, который пройдут на территории области с 10 по 14 февраля. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено двум нарушениям.

Речь идёт о нарушениях, связанных с правилами проезда перекрёстков и пешеходных переходов. Так, на протяжении четырёх дней ГАИ пообещала “дополнительно” организовать целый комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на этих участках дорог, передала щучинская районная газета “Дзяннiца”.

“Согласно требованиям, водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для обоих разрешающем сигнале регулировщика или светофора”, — напомнил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Щучинского РОВД Руслан Маркевич.

Он добавил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями зимой управление автомобилем становится крайне небезопасным. Резкое уменьшение расстояния видимости, сектора обзора и контрастности «картинки», а также влияние суточных биоритмов — всё это приводит к снижению концентрации и, как следствие, к столкновениям и наездам. Будьте осторожны.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Витебской области показала, как на практике работает система мониторинга общественной безопасности, которая “ловит” водителей за разговоры на дороге.

ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?