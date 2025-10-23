ГАИ предупредила об "охоте" на дрифтеров. Вычисляют в соцсетях

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Опубликовано: 23.10.2025 08:03 , Обновлено: 23.10.2025

Госавтоинспекция предупредила белорусских автомобилистов о своеобразной "охоте" на любителей городского дрифта. Такие потенциально опасные манёвры инспекторы расценивают как грубое нарушение ПДД, а самих нарушителей вычисляют не в рамках патрулирования и тематических рейдов, а прямо по видео из соцсетей.

Так, нескольких нарушителей недавно привлекла к ответственности Брестская областная инспекция после очередного мониторинга интернет-ресурсов. Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, внимание инспекторов привлекли ролики, на которых автомобилисты оттачивали свои навыки скоростного маневрирования прямо на городских парковках.

“Отправляя автомобили в занос, водители своими действиями создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения. Дрифт - это умышленное удержание автомобиля в заносе. В любой момент водитель может не справиться с управлением и совершить ДТП”, - так расценили инспекторы действия городских дрифтеров.

Как сообщили в милиции, личности водителей, чьи машины засветились на видео, уже установили и привлекли их к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Белорусское законодательство классифицирует дрифт как грубое нарушение правил маневрирования, требований дорожных знаков и разметки, а это уже грозит водителю административной ответственностью - максимальный штраф может составить 5 базовых величин (то есть 210 рублей на сегодняшний день).

В ГАИ Брестчины подчеркнули, что одним лишь мониторингом соцсетей инспекторы не ограничатся: патрулям поручено взять на усиленный контроль те участки дорог, на которых замечали любителей дрифта и стритрейсинга, который также в Беларуси, как и во многих других странах, на дорогах общего пользования под запретом.

“Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством!” - предупредили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Госавтоинспекция Беларуси всё чаще штрафует водителей на основании видеороликов, которые находит в соцсетях, и не только за потенциально опасные развлечения на дорогах. В ГАИ Минска привели сразу несколько случаев, когда использовали в качестве доказательства кадры, сделанные очевидцами , и опубликованные в интернете.

ГАИ предупредила белорусов о массовых штрафах на основе видео из соцсетей. Сколько базовых?