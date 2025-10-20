ГАИ предупредила белорусов о массовых штрафах на основе видео из соцсетей. Сколько базовых?

🎥 Видео

Опубликовано: 20.10.2025 11:04 , Обновлено: 20.10.2025

Госавтоинспекция Беларуси всё чаще штрафует водителей на основании видеороликов, которые находит в соцсетях. В ГАИ Минска привели сразу несколько случаев, когда использовали в качестве доказательства кадры, сделанные очевидцами , и опубликованные в интернете.

Так, врио начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Соколинская рассказала, что, кроме интернета, инспекторы также изучают записи с камер Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Одним из нарушений, обнаруженных в интернете, стало происшествие на улице Харьковской в Минске с участием 65-летнего водителя автомобиля «Шкода». Он при перестроении не уступил дорогу попутной машине, создав аварийную обстановку.

В итоге водителю выписали штраф сразу в 10 базовых величин , а ещё лишили прав на 4 месяца .

В другом случае ГАИ воспользовалась видеороликом, снятым регистратором машины. На кадрах видно, как 36-летний водитель «Хонды», двигаясь по улице Якубовского, совершил поворот налево на улицу Притыцкого, нарушив требования дорожного знака.

За, казалось бы, мелкое нарушение мужчине выписали штраф в размере 1 базовой величины . Прав его не лишали.

В третьем случае Госавтоинспекция занялась 21-летним водителем средства персональной мобильности (СПМ). На видео в соцсетях видно, как он двигался по проезжей части улицы Шпилевского, нарушив тем самым требования ПДД. Нарушителя каким-то образом установили, а затем оштрафовали на 1 базовую величину .

Ещё один случай был связан с 39-летним рецидивистом. Владелец автомобиля «Рено» на перекрёстке улиц Маяковского и Оранской перестроился и продолжил движение на запрещающий сигнал дополнительной секции светофора. Оказалось, что так он уже поступал не в первый раз. Водителю выписали сразу два штрафа — на 1 и 3 базовые величины .

Но и это ещё не всё. На перекрёстке улиц Мясникова и Берсона в Минске видеорегистратор очевидца зафиксировал сразу три нарушения, которые совершил один 59-летний водитель «Джили». Он не уступил дорогу пешеходу, проехал на запрещающий сигнал светофора и перестроился прямо на перекрёстке.

Оказалось, что водитель также был рецидивистом, так как аналогичные первым двум нарушения уже совершал в течение года. В итоге водитель получил сразу три штрафа в размере 2, 3 и 1 базовой величины соответственно. Прав его, однако, почему-то не лишили.