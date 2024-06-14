ГАИ предупредила о совместных с милицией патрулях возле магазинов и АЗС. В какой области Беларуси?

Опубликовано: 14.06.2024 11:54 , Обновлено: 25.04.2025

Госавтоинспекция предупредила белорусов о совместных с милицией общественной безопасности рейдах возле кафе, магазинов и автозаправочных станций в одной области страны.

Так, ГАИ объявила акцию “Трезвый водитель” в Минской области с 14 по 16 июня. Цель рейдов - предупредить управление транспортными средствами в нетрезвом виде, выявить бесправников и минимизировать травматизм на дорогах.

Для проведения акции организовали рейдовые группы из инспекторов ГАИ и “других служб милиции общественной безопасности”. Правоохранители запланировали патрулировать территории возле объектов торговли алкоголем, а также другие места массового отдыха, особенно вечером и ночью, передал портал sb.by.

В Минске - контроль за мотоциклистами

В столице инспекторы ГАИ следят за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистов, сообщили в Telegram-канале “УГАИ ГУВД Мингорисполкома”. В частности, сотрудники отдела ГАИ Партизанского района Минска контролируют соблюдение водителями скоростных режимов и правил проезда пешеходных переходов. “Повышенное внимание” - физическому состоянию всех участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции напомнили мотоциклистам, что важно:

проверять техническое состояние транспорта,

обязательно использовать мотоэкипировку, в первую очередь шлем,

соблюдать безопасный скоростной режим и правила маневрирования,

избегать рискованного выезда на полосу встречного движения.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ГАИ Гомельской области лишила прав двух водителей после изучения видео из интернета и с камер видеонаблюдения. Как рассказали в ведомстве, водителей привлекли к административной ответственности за “опасные маневры”.

В Гомеле ГАИ лишила двух водителей прав, отследив по видео из интернета. Что они сделали?