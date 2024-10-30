ГАИ предупредила о "массированной отработке" и рейдах в двух областях. Где белорусам ждать тайное "повышенное внимание"?

Опубликовано: 30.10.2024 08:13 , Обновлено: 30.10.2024

ГАИ Гомельской и Могилевской областей Беларуси объявили о старте мероприятий по усиленному контролю за дорогами и белорусами на них. В одном случае речь идёт о "массированной отработке" нескольких трасс, в другом - пристальном внимании к одежде, причем иногда даже тайном.

По данным ГАИ Гомельской области , там запланировали “массированную отработку” автомобильной дороги Р-128 «Туров-Лельчицы-Словечно (до автодороги Р-31)» сразу в трёх районах области: Мозырском, Житковичском и Лельчицком. Акция продлится два дня: 29 и 30 октября 2024 года.

В ГАИ предупредили, что отправят патрули ДПС в места, “характеризующиеся наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий”. А следить за порядком на дорогах пообещали тайно, явно и “смешанно”.

В ГАИ даже не стали скрывать, на что обратят особое внимание:

Управление транспортных средств в состоянии опьянения и не имея на то права; Превышение скоростных режимов, а также правил маневрирования и обгона; Перевозка пассажиров, в том числе несовершеннолетних. Пьяные и необозначенные пешеходы.

В то же время, в Могилевской области инспекторы ГАИ решили начать акцию, которая продлится с 29 октября по 5 ноября. Ее целью назвали “профилактику ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения”.

В эти дни гаишники пообещали обращать внимание на тех пешеходов, что в темное время суток не будут обозначены фликерами.

[inf]Напомним, что в пункте 17.1 действующих Правил дорожного движения (ПДД РБ) чётко прописано, что фликер обязателен «при движении по краю проезжей части дороги» в темное время суток. Согласно статье 18.20 КоАП, за нарушение этого требования в Беларуси можно «заработать» штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (то есть от 40 до 120 рублей).[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Госавтоинспекции вышли на улицы столичного Минска, чтобы напомнить пешеходам об обязанности носить световозвращающие элементы в тёмное время суток. Инспекторы дали свои рекомендации, как правильно носить фликеры и как добиться от них “максимального эффекта”.

В ГАИ рассказали белорусам, как правильно носить фликеры. Какие 3 цвета назвали «малоэффективными»?