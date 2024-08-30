ГАИ предупредила о "массированной отработке" двух трасс Беларуси. На какие 5 нарушений решили обратить внимание?

Опубликовано: 30.08.2024 19:36 , Обновлено: 30.08.2024

В Госавтоинспекции Минской области предупредили о рейдах в последние выходные лета. Так, с пятницы по воскресенье стражи дорог пообещали уделить пристальное внимание соблюдению ПДД на двух республиканских трассах — М-1 и Р-23. По словам инспекторов, "массированные отработки" проведут на наиболее опасных участках, которые характеризуются большим количеством ДТП.

В УГАИ УВД Минского облисполкома подчеркнули, что цель мероприятий — предупредить дорожно-транспортный травматизм, а также выявить правонарушения со стороны недобросовестных водителей. Следить за выполнением правил дорожного движения инспекторы пообещали путём негласного и смешанного контроля. При этом особое внимание ДПС будет нацелено на участки двух автомагистралей: М-1 “Брест — Минск — граница РФ” и Р-23 “Минск — Микашевичи”.

“В июле на автомобильной дороге М-1 зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 4 — получили травмы различной степени тяжести. На автомобильной дороге Р-23 произошло 3 ДТП, в которых 5 человек травмированы”, — обратили внимание в столичной ГАИ.

Особое внимание дорожная милиция пообещала уделить нарушениям, которые влекут за собой аварии с тяжёлыми последствиями, среди которых:

управление в пьяном виде;

отсутствие водительских прав;

нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами;

несоблюдение правил перевозки пассажиров;

игнорирование ПДД водителями маршруток.

Инспекторы Минской ГАИ порекомендовали белорусам “учитывать погодные и дорожные условия”, а также быть внимательными и дисциплинированными на дороге. Пешеходам стражи дорог посоветовали проявлять “максимум внимания” при переходе проезжей части и не забывать про фликеры, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

А что на Гродненщине?

Госавтоинспекция Гродненской области [link href=“https://vk.com/wall-70041595_26862” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредила [/link] водителей об «усиленном контроле» на дорогах 30 августа и 1 сентября. Стражи дорог пообещали уделить «большое внимание» безопасности на загородных дорогах, в частности отработать трассы М-6 «Минск — Гродно» и Р-11 «Поречаны — Новогрудок — Несвиж».

Вот за какими нарушениями — «усиленный контроль» инспекторов:

управление автомобилем в пьяном виде;

отсутствие прав;

превышение скоростных режимов;

нарушение правил обгона.

[info_b] Напомним, наказание за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько её превысили. Согласно ст. 18.12 КоАП РБ, на сегодняшний день в стране действуют следующие [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] штрафы [/link]:

от 10 до 20 км/ч — до 1 БВ (40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ (до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ (до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 БВ (до 480 рублей).

Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастет в разы — от 5 до 15 БВ (то есть до 600 рублей). В этом случае нарушителя также могут лишить прав на срок до одного года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ объявила очередные рейдовые мероприятия, которые продлятся до конца августа. На этот раз инспекторы решили отправиться на дороги в двух областях Беларуси вместе с коллегами из Транспортной инспекции, чтобы проверить безопасности автомобильных перевозок водителями пассажирских автобусов регулярного и нерегулярного сообщения и автомобилей-такси.

ГАИ объявила о «мероприятиях» в двух областях Беларуси. У кого до конца августа проверят правомерность переоборудования машин?