ГАИ объявила о "мероприятиях" в двух областях Беларуси. У кого до конца августа проверят правомерность переоборудования машин?

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Опубликовано: 26.08.2024 16:29 , Обновлено: 26.08.2024

Госавтоинспекция объявила очередные рейдовые мероприятия, которые продлятся до конца августа. На этот раз инспекторы решили отправиться на дороги в двух областях Беларуси вместе с коллегами из Транспортной инспекции, чтобы проверить безопасности автомобильных перевозок водителями пассажирских автобусов регулярного и нерегулярного сообщения и автомобилей-такси.

Такие тематические рейды до 31 августа , в частности, объявила ГАИ и Транспортная инспекция в Брестской области. Там предупредили, что водителям такси и автобусов следует быть готовым к проверкам:

технического состояния транспортного средства;

всех документов, которые должны быть при водителе;

правомерности переоборудования пассажирского транспортного средства.

Об аналогичных рейдах предупредила водителей и Госавтоинспекция Гомельской области. Там пояснили, что основной целью запланированного профилактического мероприятия является “предупреждение ДТП с участием рейсовых автобусов”.

“Соблюдение водителями автобусов правил дорожного движения, режима рабочего времени и отдыха – залог безопасности на дороге как самих водителей, так и всех окружающих”, - заявили в Гомельской ГАИ и призвали водителей пассажирских автобусов “не рисковать своей жизнью и жизнями других людей”.

Между тем, в двух других регионах - в Могилёвской и Гродненской областях - подобные рейды прошли в минувшие выходные. При этом на Могилёвщине инспекторы в рейдах выходного дня даже задействовали квадрокоптеры.

За что водителям автобусов пригрозили штрафом в 2000 рублей?

Исходя из отчёта Гродненских инспекторов, среди прочего в ходе таких тематических рейдов проверяют и тахографы, которые фиксируют, в частности, время работы и отдыха водителей. За отсутствие или неисправность этого обязательного устройства, равно как и за несоблюдение режима труда и отдыха водителям может грозить штраф до 50 базовых величин (2000 рублей сегодня) по статье 18.23 КоАП Беларуси.

Напомним, с 25 августа по 5 сентября по всей стране инспекторы ГАИ также будут контролировать водителей в рамках традиционного специального комплексного мероприятия “Внимание — дети”. На протяжении этих десяти дней водители обязаны ездить в дневное время суток с включённым ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За несоблюдение этого требования в КоАП также предусмотрен штраф.

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