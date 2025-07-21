ГАИ предупредила о "Едином дне безопасности" в Минске. Кому пообещали штрафы, а кому - пропаганду?

Опубликовано: 21.07.2025 17:00 , Обновлено: 21.07.2025

Начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай предупредил, что 25 июля, в пятницу, когда многие "коренные" жители столицы поедут на родину, в Минске проведут "Единый день безопасности".

При этом во время мероприятия представители Госавтоинспекции пообещали, как пропаганду с профилактикой, так и штрафы. В ГАИ заверили, что будут убеждать водителей и пассажиров использовать “пассивные средства безопасности”, т.е. шлемы, ремни и детские кресла, передает агенство “Минск-Новости”.

Тем не менее, тем водителям, кто не озаботиться пассивной безопасностью себя и пассажиров пообещали штрафы:

1 базовая ( 42 рубля ) на первый раз;

) на первый раз; 2-5 базовых ( 84-210 рублей ) повторно.

Кстати, за перевозку детей до 7 лет на велосипедах без специальных удерживающих устройств могут выписать штраф до 4 базовых величин (168 рублей), а за повтор — от 2 до 8 базовых величин (84 - 336 рублей).

Но и это ещё не всё. В ГАИ напомнили, что штрафы и предупреждения могут получить и пассажиры.

“Пассажиры также могут привлекаться к ответственности, если они будут перевозиться без использования ремней безопасности, мотошлема или с расстегнутым мотошлемом. В этих случаях штраф составит от 1 до 3 базовых величин”, - уточнил Артем Нехай.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской Госавтоинспекции назвали ещё одно нарушение, за которым следят их сотрудники в ходе тематических рейдов и за которые водителям могут придти так называемые “письма счастья”.

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