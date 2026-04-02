ГАИ предупредила, к кому из белорусов придут за описью имущества

Опубликовано: 02.04.2026 12:34 , Обновлено: 02.04.2026

В ГАИ Гомеля решили предупредить тех белорусов, кто получил штраф за нарушение ПДД (правил дорожного движения). Некоторым из них могут сделать "надбавку" в две базовые величины к изначальной сумме. К другим же домой могут прийти судебные исполнители.

Тут все просто. Белорусы, узнавшие, что в отношении их вынесено постановление в виде штрафа, обязаны оплатить его в 30-дневный срок.

“В случае неоплаты штрафа по постановлению, выносимому сотрудником ГАИ на месте, примененный размер штрафа увеличивается на 2 базовые величины”, — предупредили в Госавтоинспекции.

Но и это еще не все. На самом деле материалы о неуплате штрафа автоматически уходят в отдел принудительного исполнения. И последствия могут быть куда хуже, чем 2 базовые величины.

Сотрудники ОПИ (отдела принудительного исполнения) могут:

Сделать опись и (или) изъять имущество;

Наложить арест на имущество;

Арестовать денежные средства;

Запретить пользоваться принадлежащим имуществом;

Временно ограничить право на управление транспортными средствами и др.

На самом деле, есть и другие способы. Так, в Минске на улицы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды вышли представители отдела принудительного исполнения (ОПИ). Прямо на дорогах среди остановленных ГАИ водителей они выявляли должников.

На белорусские дороги в рейды вместе с ГАИ вышли сотрудники ОПИ. Кому приготовиться?