ГАИ предупредила, к кому из белорусов придут за описью имущества
В ГАИ Гомеля решили предупредить тех белорусов, кто получил штраф за нарушение ПДД (правил дорожного движения). Некоторым из них могут сделать "надбавку" в две базовые величины к изначальной сумме. К другим же домой могут прийти судебные исполнители.
Тут все просто. Белорусы, узнавшие, что в отношении их вынесено постановление в виде штрафа, обязаны оплатить его в 30-дневный срок.
“В случае неоплаты штрафа по постановлению, выносимому сотрудником ГАИ на месте, примененный размер штрафа увеличивается на 2 базовые величины”, — предупредили в Госавтоинспекции.
Но и это еще не все. На самом деле материалы о неуплате штрафа автоматически уходят в отдел принудительного исполнения. И последствия могут быть куда хуже, чем 2 базовые величины.
Сотрудники ОПИ (отдела принудительного исполнения) могут:
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Сделать опись и (или) изъять имущество;
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Наложить арест на имущество;
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Арестовать денежные средства;
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Запретить пользоваться принадлежащим имуществом;
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Временно ограничить право на управление транспортными средствами и др.
На самом деле, есть и другие способы. Так, в Минске на улицы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды вышли представители отдела принудительного исполнения (ОПИ). Прямо на дорогах среди остановленных ГАИ водителей они выявляли должников.
На белорусские дороги в рейды вместе с ГАИ вышли сотрудники ОПИ. Кому приготовиться?