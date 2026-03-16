На белорусские дороги в рейды вместе с ГАИ вышли сотрудники ОПИ. Кому приготовиться?
В Минске на улицы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды вышли представители Отдела принудительного исполнения (ОПИ). Прямо на дорогах среди остановленных ГАИ водителей они выявляли должников.
Судя по сообщению Минской милиции, если водитель оказывался что-то должен государству, то представители ОПИ проводили с ним беседу на тему установленных законодательством сроков и порядка уплаты штрафов. Естественно, ему напомнили и о наказаниях за несвоевременное погашение задолженности.
В свою очередь, инспекторы ГАИ читали водителям лекцию о правилах безопасности при управлении автомобилем в солнечную погоду.
Итоги работы ОПИ за 2025 год
Тем временем Министерство юстиции отчиталось о результатах работы органов принудительного исполнения (ОПИ) за 2025 год. По данным ведомства, в прошлом году судебные приставы взыскали с белорусов рекордную сумму, превысив показатель 2024 года на 15%.
Общая сумма взысканий за прошлый год, по словам министра юстиции Евгения Коваленко, достигла 2,4 млрд рублей.