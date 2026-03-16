На белорусские дороги в рейды вместе с ГАИ вышли сотрудники ОПИ. Кому приготовиться?

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Опубликовано: 16.03.2026 19:14 , Обновлено: 16.03.2026

В Минске на улицы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды вышли представители Отдела принудительного исполнения (ОПИ). Прямо на дорогах среди остановленных ГАИ водителей они выявляли должников.

Судя по сообщению Минской милиции, если водитель оказывался что-то должен государству, то представители ОПИ проводили с ним беседу на тему установленных законодательством сроков и порядка уплаты штрафов. Естественно, ему напомнили и о наказаниях за несвоевременное погашение задолженности.

В свою очередь, инспекторы ГАИ читали водителям лекцию о правилах безопасности при управлении автомобилем в солнечную погоду.









Итоги работы ОПИ за 2025 год

Тем временем Министерство юстиции отчиталось о результатах работы органов принудительного исполнения (ОПИ) за 2025 год. По данным ведомства, в прошлом году судебные приставы взыскали с белорусов рекордную сумму, превысив показатель 2024 года на 15%.

Общая сумма взысканий за прошлый год, по словам министра юстиции Евгения Коваленко, достигла 2,4 млрд рублей.