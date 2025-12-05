ГАИ предупредила белорусов об опасности "самоослепления" и "кажущихся" расстояниях

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Опубликовано: 05.12.2025 13:44 , Обновлено: 05.12.2025

ГАИ Беларуси выпустила предупреждение всем белорусам из-за проблем, которые могут возникнуть на дороге в связи с погодными условиями. Среди важных: самоослепление и растояния, которые кажутся больше чем на самом деле.

Все это грозит тем водителям, которые будут ехать в тумане, который накрыл многие регионы и города Беларуси.

“При движении в тумане помните, что расстояния кажутся больше, чем есть на самом деле!” - сообщили в ГАИ, попросив снизить скорость на дорогах и следить за боковым интервалом между автомобилями

При этом в ведомстве рекомендовали не включать дальрфй свет в условиях плохой видимости из-за тумана. Так как это не только не улучшить видимость, но может вызвать “самоослепление”.

Естественно, в Госавтоинспекции предложили не совершать резких маневров и торможения.

“Ориентируйтесь по дорожной разметке, столбам, деревьям, строениям. При невозможности продолжать движение включите аварийную световую сигнализацию, плавно замедлитесь и покиньте проезжую часть”, - говорится в сообщении ГАИ.

Что касается пешеходов, то их попросили переходить дорогу только в установленных местах.

Ранее Telegraf.news писал, что оперативный прогноз погоды Белгидромета в последние недели стабильно однообразен - туманы, лёгкие морозцы по ночам и ни намёка на декабрьские снегопады. Примерно такие же условия, которые специалисты называют “нормальной еврозимой”, спрогнозировали и на грядущие выходные, но предупредили: вскоре всё может поменяться.

Синоптики пообещали белорусам выходные в стиле «еврозимы». А когда «всё поменяется»?