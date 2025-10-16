ГАИ предупредила белорусов о лишении прав за "незначительный манёвр" - "Представьте себе ситуацию"

Опубликовано: 16.10.2025 10:33 , Обновлено: 16.10.2025

Брестская областная ГАИ предупредила белорусских автомобилистов о серьёзных последствиях "незначительного манёвра" на дорогах, за который водителя могут на год лишить прав и выписать внушительный штраф.

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома назвали одну из распространённых первопричин “роковой ошибки” водителей, которая вынуждает их совершать порой необдуманные манёвры на дороге - “ошибочное мнение о медлительности попутчиков”. Под опасными манёврами, которые в ГАИ назвали “играми со смертью”, инспекторы подразумевают обгон и выезд на встречную полосу на запрещённых участках дорог.

“Манёвр обгона, кажущийся незначительным, при стечении неблагоприятных факторов образует огромную опасность, способную в мгновение перечеркнуть жизни. Водитель, решившийся на такой маневр, ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения: водителей встречных автомобилей, пассажиров, пешеходов”, - заявили в ГАИ.

Как показывает официальная статистика дорожно-транспортных происшествий, нарушение правил выезда на встречную полосу в Беларуси остаётся в списке главных причин ДТП с тяжкими последствиями и летальным исходом.

[inf]Только на территории Брестской области с начала года произошло пять аварий с тремя погибшими и четырьмя пострадавшими, где причиной ДТП было признано именно нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу.[/inf]

“Представьте себе ситуацию: водитель, торопясь на важную встречу, выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик. Он не замечает встречный автомобиль, который движется на большой скорости. У водителя встречного автомобиля нет времени на реакцию. Происходит лобовое столкновение. Итог – искореженные автомобили, тяжелые травмы, а возможно, и смерть”, - в красках обрисовали типичные обстоятельства подобных аварий в ГАИ.

Что грозит водителю за неправомерный обгон и выезд на встречку?

Независимо от причин нарушения - спешка, невнимательность, недостаточный опыт вождения или просто самоуверенность - водителю придётся поплатиться за несоблюдение правил обгона или выезд на встречную полосу в запрещённых местах. Если не собственной жизнью и здоровьем, то как минимум рублём и собственными правами.

В действующих в Беларуси Правилах дорожного движения за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность:

штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (то есть до 420 рублей сегодня),

плюс возможное лишение водительских прав на срок до 1 года.

Чтобы избежать ненужных денежных лишений и возможных трагических последствий, в ГАИ посоветовали водителя “неукоснительно соблюдать” ПДД, а также дали пару практических рекомендаций, которые будут полезны на дороге даже опытным водителям. Прежде, чем начать обгон, водителям посоветовали проверить три ключевых аспекта:

убедиться в отсутствии встречного транспорта,

оценить, достаточно ли расстояния для выполнения маневра,

проверить, нет ли на дороге знаков и разметки, запрещающих обгон.

В ГАИ подчеркнули, что только при строгом соблюдении ПДД и внимательности участников дорожного движения “дорога станет безопасной и приятной”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях белорусская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий и дала несколько практических советов, как изменить свой стиль вождения, если в дороге вас застал проливной дождь.

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